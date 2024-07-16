Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Минимум три АЭС понадобятся Казахстану, если вопрос одобрят на референдуме

Опубликовано:

АЭС
АЭС. Иллюстративное фото: depositphotos.com

На брифинге в правительстве у главы Минэнерго спросили, сколько АЭС понадобится Казахстану, если казахстанцы на референдуме одобрят развитие атомной отрасли в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что референдум в Казахстане проведут не с целью строительства только одной АЭС, а для развития атомной отрасли в целом.

Журналисты уточнили у него, сколько же АЭС понадобится Казахстану.

"В Казахстане есть несколько эффективных площадок, на которых возможно строительство. Если мы говорим о станциях большой и малой мощности, то это площадка Балхаш, есть площадка Курчатов, есть площадка, которая ранее работала - станция средней мощности в Западном Казахстане.

Если мы говорим о развитии атомной энергетики, то на перспективу как минимум три площадки необходимо предусмотреть в будущем. При условии, что на референдуме этот вопрос будет поддержан казахстанцами", - ответил Алмасадам Саткалиев.

Будут ли проводить референдум для каждой АЭС или вопрос для голосования казахстанцев сразу сформулируют так, чтобы развивать атомную отрасль в целом - пока неизвестно. Министр сообщил, что утвержденного вопроса для референдума еще нет.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. При этом точная дата не называлась.

Глава ЦИК, комментируя расходы на референдум, заявил, что на него уйдут "миллиарды тенге".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2134833-minimum-tri-aes-ponadobyatsya-kazahstanu-esli-vopros-odobryat-na-referendume/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie