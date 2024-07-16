Минимум три АЭС понадобятся Казахстану, если вопрос одобрят на референдуме

На брифинге в правительстве у главы Минэнерго спросили, сколько АЭС понадобится Казахстану, если казахстанцы на референдуме одобрят развитие атомной отрасли в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что референдум в Казахстане проведут не с целью строительства только одной АЭС, а для развития атомной отрасли в целом.

Журналисты уточнили у него, сколько же АЭС понадобится Казахстану.

"В Казахстане есть несколько эффективных площадок, на которых возможно строительство. Если мы говорим о станциях большой и малой мощности, то это площадка Балхаш, есть площадка Курчатов, есть площадка, которая ранее работала - станция средней мощности в Западном Казахстане.

Если мы говорим о развитии атомной энергетики, то на перспективу как минимум три площадки необходимо предусмотреть в будущем. При условии, что на референдуме этот вопрос будет поддержан казахстанцами", - ответил Алмасадам Саткалиев.

Будут ли проводить референдум для каждой АЭС или вопрос для голосования казахстанцев сразу сформулируют так, чтобы развивать атомную отрасль в целом - пока неизвестно. Министр сообщил, что утвержденного вопроса для референдума еще нет.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. При этом точная дата не называлась.

Глава ЦИК, комментируя расходы на референдум, заявил, что на него уйдут "миллиарды тенге".