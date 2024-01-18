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Не станет ли АЭС вторым ЛРТ: в Минэнерго ответили на опасения казахстанцев

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АЭС
АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

В кулуарах сената вице-министр энергетики Сунгат Есимханов прокомментировал опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас такого страха нет, потому что это развитый механизм. Весь мир строит, есть практика. И после принятия решения мы очень серьезно этим вопросом займемся.

Уверены, что это очень хороший и серьезный проект, который мы реализуем", - заявил вице-министр Сунгат Есимханов.

На вопрос о том, как в Казахстане собираются бороться с коррупцией в случае реализации АЭС, вице-министр отметил, что борьба будет в рамках законодательства. Есимханов также добавил, что на проекте будет "серьезный контроль", поскольку планируется международная компания.

Поинтересовались журналисты у спикера и о том, насколько увеличатся тарифы для казахстанцев после появления АЭС.

"Естественно, там тариф не будет, что он в два раза вырастет, будет неподъемный. Но сейчас точные цифры сказать не можем.

Любой новый объект, новая инвестиция приводят к небольшому росту. Это не только атомная станция, это любая новая станция в период окупаемости, так как нужно вернуть инвестиции", - заявил вице-министр.

На строительство АЭС, по словам Есимханова, может уйти около 10-12 лет, а окупаемость проекта может составить 15-20 лет.

Отметим, что президент Касым-Жомарт Токаев в начале года напомнил, что казахстанцев по предлагаемому в стране проекту АЭС ждут общественные слушания.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году сообщалось, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет. Позже глава Минэнерго Саткалиев заявил, что решение по строительству АЭС в Казахстане может быть принято по итогам слушаний в регионах.

Однако 1 сентября этого года Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в нашей стране. Вице-премьер-министр и руководитель Минфина Ерулан Жамаубаев рассказал, в какую цену госбюджету обойдется референдум по строительству АЭС.

В Минэнерго также рассказали, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

Сообщалось также о том, во сколько может обойтись Казахстану строительство АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2056163-ne-stanet-li-aes-vtorym-lrt-v-minenergo-otvetili-na-opaseniya-kazahstantsev/

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