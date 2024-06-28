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"Конечно, миллиарды": глава ЦИК ответил на вопрос о расходах на референдум по АЭС

Опубликовано:

АЭС
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Глава ЦИК рассказал, сколько средств может потребоваться на проведение референдума по строительству АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, мы готовимся. Готовимся с тех пор, когда президент об этом впервые сказал. Было понятно, что это его позиция. И он неоднократно говорил, что по важнейшим вопросам будет советоваться, что будет народ решать на референдуме", — сказал Нурлан Абдиров.

По его словам, закон "О референдуме" очень четко все определяет.

"Закон "О референдуме" гласит, что назначает референдум президент и устанавливает это своим указом — дата будет в указе. Срок — не раньше месяца после объявления и не позже трех месяцев. Вот в этот период.

Мы то все время работаем, мы в уме держим. У нас есть договоренность с правительством и некая сумма — она предусмотрена в резерве правительства. Потому что мы не знали, когда это будет. Вчера президент об этом объявил определенно, то есть дата — осенью. Когда будет - я думаю, что раз сказано осенью, вы знаете какие месяцы. Я думаю, об этом объявит президент и это будет в его указе. Потому что без указа ничего не будет", — добавил он.

Журналисты поинтересовались приблизительным бюджетом предстоящей кампании, запросив у Абдирова расходы на прошлый референдум. Они также просили уточнить — речь идет о миллионах или миллиардах.

"Миллиарды, вы что (не миллионы – Прим .ред.). Самая большая часть денег уходит на заработную плату членов избирательной комиссии. Я вам могу четко сказать, что у нас будет не меньше 10 200 избирательных участков. В целом, система включает 85 тыс. человек", — резюмировал глава ЦИК.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со СМИ назвал дату проведения референдума по строительству АЭС.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году сообщалось, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет. Позже глава Минэнерго Саткалиев заявил, что решение по строительству АЭС в Казахстане может быть принято по итогам слушаний в регионах.

1 сентября прошлого года Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в нашей стране. Вице-премьер-министр и глава Минфина Ерулан Жамаубаев рассказал, в какую цену госбюджету обойдется референдум по строительству АЭС.

В Минэнерго также рассказали, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов — малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

Сообщалось также о том, во сколько может обойтись Казахстану строительство АЭС.

В ноябре прошлого года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане.

А в январе вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В мае глава Минэнерго в кулуарах кабмина высказался о том, почему до сих пор нет ясности по срокам проведения референдума касательно строительства АЭС в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2125677-konechno-milliardy-glava-cik-otvetil-na-vopros-o-rashodah-na-referendum-po-aes/

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