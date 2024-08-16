"Начнутся веерные отключения": политолог выказался о необходимости строительства АЭС в Казахстане

Политолог Марат Шибутов в ходе публичных обсуждений по вопросу строительства АЭС в Казахстане высказал мнение на этот счет, указав на то, что в скором времени в стране может наступить энергодефицит.

В Алматы сегодня проходят публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС в Казахстане. В них принимают участие отраслевые эксперты атомной отрасли, представители госорганов, общественности и гражданского сектора. Это — девятнадцатые слушания, на которых обсуждается перспектива строительства атомной электростанции.

В ходе публичных обсуждений по вопросу проведения референдума по строительству АЭС политолог Марат Шибутов высказал свое мнение на этот счет.

"Люди, которые получают премии, сейчас выступают против строительства АЭС. Если мы не примем решение сейчас, в Южном Казахстане через два-три года наступит энергодефицит и веерные отключения. Они сейчас есть, но в сельской местности, о них не говорят. Они скоро начнутся в Алматы", - заявил Марат Шибутов.