Когда в Астане отключат отопление, рассказали в акимате

Точную дату отключения отопления в Астане в акимате не назвали. Отключение произведут, как только 10-градусное тепло будет держаться в течение 5 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

"Для отключения отопления среднесуточная температура наружного воздуха должна быть +10 С° и держаться в течение 5 суток согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона", — говорится в сообщении горакимата.

Отмечается, что до официального завершения отопительного сезона отдельно стоящие производственные объекты и здания юридических лиц (по заявке потребителя) могут быть отключены.

При этом многоэтажные жилые дома будут отключены после завершения отопительного сезона согласно вышеуказанных правил.

Что касается объектов здравоохранения и образования — они могут продлить отопительный сезон по письменной заявке потребителя.