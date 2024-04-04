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Когда в Астане отключат отопление, рассказали в акимате

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Радиатор отопления
Радиатор. Иллюстративное фото: pxhere.com

Точную дату отключения отопления в Астане в акимате не назвали. Отключение произведут, как только 10-градусное тепло будет держаться в течение 5 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

"Для отключения отопления среднесуточная температура наружного воздуха должна быть +10 С° и держаться в течение 5 суток согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона", — говорится в сообщении горакимата.

Отмечается, что до официального завершения отопительного сезона отдельно стоящие производственные объекты и здания юридических лиц (по заявке потребителя) могут быть отключены.

При этом многоэтажные жилые дома будут отключены после завершения отопительного сезона согласно вышеуказанных правил.

Что касается объектов здравоохранения и образования — они могут продлить отопительный сезон по письменной заявке потребителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2079131-kogda-v-astane-otklyuchat-otoplenie-rasskazali-v-akimate/

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