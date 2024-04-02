Премьер-министр: За следующий отопительный сезон с акимов будет особый спрос

Сегодня на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил об особом спросе с местных властей в предстоящем отопительном сезоне, передает корреспондент NUR.KZ.

"Министерствам энергетики и промышленности совместно с акиматами в текущем году обеспечить выполнение в полном объеме запланированных ремонтных работ на ТЭЦ и тепло-, водо- и электросетях. Все графики должны четко соблюдаться. За следующий отопительный сезон с акимов будет спрос особый", – заявил Бектенов.

Такое предупреждение премьер сделал, говоря о проблемах развития моногородов в Казахстане. Акиматам и Минфину он также поручил увеличить финансирование инфраструктуры.

"Акиматам областей совместно с Министерством финансов и администраторами бюджетных программ в рамках ближайших уточнений и корректировок активизировать работу по увеличению лимитов финансирования инфраструктуры.

При этом, в данной работе необходимо в полной мере использовать потенциал местного бюджета. Важно отметить, что финансирование из госбюджета не является "панацеей" решения всех проблем, необходимо полноценно использовать механизмы внебюджетного финансирования", – поручил глава кабмина.