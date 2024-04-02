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Премьер-министр: За следующий отопительный сезон с акимов будет особый спрос

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Мужчина трогает батарею
Батарея. Иллюстративное фото: Yaroslav Litun / Getty Images

Сегодня на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил об особом спросе с местных властей в предстоящем отопительном сезоне, передает корреспондент NUR.KZ.

"Министерствам энергетики и промышленности совместно с акиматами в текущем году обеспечить выполнение в полном объеме запланированных ремонтных работ на ТЭЦ и тепло-, водо- и электросетях. Все графики должны четко соблюдаться. За следующий отопительный сезон с акимов будет спрос особый", – заявил Бектенов.

Такое предупреждение премьер сделал, говоря о проблемах развития моногородов в Казахстане. Акиматам и Минфину он также поручил увеличить финансирование инфраструктуры.

"Акиматам областей совместно с Министерством финансов и администраторами бюджетных программ в рамках ближайших уточнений и корректировок активизировать работу по увеличению лимитов финансирования инфраструктуры.

При этом, в данной работе необходимо в полной мере использовать потенциал местного бюджета. Важно отметить, что финансирование из госбюджета не является "панацеей" решения всех проблем, необходимо полноценно использовать механизмы внебюджетного финансирования", – поручил глава кабмина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2077445-premer-ministr-za-sleduyuschiy-otopitelnyy-sezon-s-akimov-budet-osobyy-spros/

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