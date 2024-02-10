Авария на ТЭЦ в Степногорске: начато расследование

Министерство энергетики прокомментировало субботнюю аварию на ТЭЦ в Степногорске. По данному поводу проведут расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэнерго.

Сегодня на ТЭЦ в Степногорске произошла авария, из-за которой жители остались без тепла и света. Подача электроэнергии вскоре была восстановлена, к прежнему режиму работу стали возвращать и теплотрассу.

Вот как прокомментировали случившееся в Минэнерго.

"В связи с произошедшим отключением линии электропередачи АО "KEGOC" Степногорская ТЭЦ снизила выдачу тепловой энергии. Технологических нарушений на ТЭЦ нет.

В настоящее время электроснабжение ТЭЦ восстановлено, начаты работы по подъему температуры теплосети. Для исключения нарушения теплоснабжения потребителей организована циркуляция сетевой воды.

По данному факту начато расследование Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики", – говорится в релизе Минэнерго.

На недавнем расширенном заседании обновленного правительства президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что каждый отопительный сезон казахстанцам приходится сталкиваться с одними и теми же проблемами.

"Обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов – одна из базовых функций правительства и акиматов. Однако каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы. Госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния", – говорил президент.

А в первых числах января в своем интервью газете Egemen Qazaqstan глава государства заявлял, что плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ – результат многолетнего бездействия.

"Все понимают, что текущие проблемы в этой отрасли возникли не за один день, а накапливались годами. Износ теплоцентралей и другого оборудования в регионах достигает 80 процентов. При этом инвестиции в коммунальное хозяйство все эти годы не соответствовали потребностям", – говорил Токаев, отмечая, что глубокая модернизация инженерной инфраструктуры по всей стране – это очень масштабная и сложная задача, но она постепенно решается.

При этом в стране планируют построить еще несколько ТЭЦ. Так, при участии российской стороны новые энергообъекты возведут в Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау. Назывались и суммы, необходимые для строительства. А в начале года стало известно, что еще одна казахстанская ТЭЦ появится в Жезказгане.