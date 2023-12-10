"Такого не наблюдалось порядка 20 лет": что происходит с водоснабжением в Атырау (видео)

Водоснабжение в Атырау коммунальщикам пришлось отключать из-за образования плотной массы шуги в реке. Такого не наблюдалась последние 20 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на "Атырау облысы Су Арнасы".

Как сообщила региональная служба коммуникаций (РСК) на своей странице в , по данным на 15.00 часов 10 декабря, два из трех имеющихся водоочистных сооружений очищены от шуги и запущены в работу.

"Скорость поступления воды на агрегаты оптимальная. Водолазы продолжают работать над очисткой от шуги третьего водоочистного сооружения", - сообщает РСК.

Отмечается, что проблемы с обеспечением Атырау и пригородных сельских округов водоснабжением связаны с ледоставом на реке Жайык и образованием шуги (мелких кристаллов льда).

"Это связано с осложнением по забору воды из реки Жайык на водоочистных сооружениях города. К тому же, за последние несколько дней при преобладающих восточных ветрах (выгоне) значительно понизился уровень Каспийского моря, что так же вызвало понижение уровня на устьевых постах города Атырау и пригородных селах Жанаталап, Еркинкала, которые подвержены сгонно-нагонным явлениям с Каспийского моря", - отмечается в сообщении РСК.

Такой ситуации с образованием плотной массы шуги в реке Жайык, по словам главного руководителя по водоочистным сооружениям "Атырау облысы Су Арнасы" Бориса Пенкина, не наблюдалось последние 20 лет.

Отмечается, что каждый год при образовании шуги в реке работники предприятия справлялись своими силами и успешно выходили из этой ситуации. В этом же году на реке произошло резкое снижение уровня воды: только за несколько часов вечером 9 декабря уровень воды снизился на 15-20 см.

Для устранения этих критических факторов, как добавили в РСК, со вчерашнего дня задействованы водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС. Максимально задействованы все материально-технические ресурсы "Атырау облысы Су Арнасы" и других городских коммунальных служб.

На водоочистных сооружениях беспрерывно находятся заместитель акима области Кайрат Нуртаев, аким города Шакир Кейкин, руководитель "Атырау облысы Су Арнасы"» Мейрим Калауи и другие ответственные лица.

Сегодня мы сообщали о том, что накануне ночью в Атырау произошла коммунальная авария. Была приостановлена подача воды на водоочистных сооружениях города Атырау по причине образования шуги и уменьшения скорости движения реки Урал, выступающей в качестве источника вод.

Ряд коммунальных аварий произошел и в ряде других регионов Казахстана. К примеру, в Балхаше и Актау минувшей ночью из-за аварии часть населения осталась без отопления. А в Степногорске продолжают устранять проблемы с отоплением.

Сегодня также произошла очередная авария на Экибастузском ТЭЦ. Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов. В связи с аварией энергетики обратились к жителям Экибастуза.