Проблемы с отоплением в регионах не считаются аварией, заявили в Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сегодня на заседании кабмина рассказал, какова ситуация в регионах Казахстана, где наблюдались проблемы с отоплением, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что с прошлой недели с вхождением в Казахстан холодного атмосферного воздуха был отмечен ряд технологических нарушений на энергоисточниках и тепловых сетях.

"В рамках компетенции Министерства энергетики технологические нарушения отмечены только на Риддер ТЭЦ, ГРЭС-1 ТОО "Bassel Group LLS" города Темиртау и Экибастузской ТЭЦ.

По указанным ТЭЦ температурный режим восстановлен в полном объеме. Кроме того, согласно классификации технологических нарушений, ни одна из указанных ситуаций не попадает под "аварию".

Технологические нарушения на тепловых сетях в городах Степногорске, Балхаше, Актау и Кокшетау были ликвидированы в нормативные сроки. В настоящее время все потребители подключены", – подчеркнул министр.

Его поддержал глава кабмина.

"В целом по республике фиксируются низкие температуры воздуха. В связи с этим закономерно возрастает нагрузка на коммунальные системы. Это, в свою очередь, неизбежно приводит к нештатным ситуациям на объектах тепло- и энергоснабжения. Однако случившиеся инциденты характеризуются как технологические нарушения. Полного отключения теплоснабжения не было допущено. Приняты оперативные меры по восстановлению поврежденных участков в нормативные сроки", – заявил Алихан Смаилов.

При этом он поручил акиматам держать на особом контроле функционирование всех систем жизнеобеспечения, и в случае возникновения аварийных ситуаций – максимально оперативно реагировать и принимать меры.

"Важным моментом является своевременное, объективное и доступное для понимания информирование населения о реальной ситуации и ходе ремонтных и плановых работ. Без этого распространяются слухи и фейки", – добавил премьер-министр.

Напомним, в ночь с 9 на 10 декабря в Балхаше и Актау из-за аварии часть населения осталась без отопления, в Атырау наблюдались проблемы с водоснабжением.

Кроме того, на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за этого была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов.

Вчера утром аким Павлодарской области Асаин Байханов подчеркивал, что в настоящее время станция вышла на заданные параметры – скоро тепло вернется в дома жителей Экибастуза.

Также напомним, что на этом фоне в Казнете появились слухи об отставке вице-министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова якобы из-за проблем с теплоснабжением в регионах. Однако в Минэнерго эту информацию опровергли и сообщили, что Нурмаганбетов с 16 ноября по 15 декабря находится в трудовом отпуске с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу.