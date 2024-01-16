Озвучена примерная стоимость трех ТЭЦ, которые построят российские компании в Казахстане

Глава "Самрук-Энерго" на брифинге в правительстве назвал примерную стоимость трех ТЭЦ, которые планируют построить в Казахстане россияне, передает корреспондент NUR.KZ.

"По ТЭЦ Кокшетау технико-экономическое обоснование сейчас закончено и должно быть загружено в госэкспертизу. По ТЭЦ Семей ТЭО будет закончено в марте текущего года. По ТЭЦ Усть-Каменогорска ТЭО будем только приступать. Поэтому сейчас конкретные стоимости озвучить мы не можем, они будут известны после прохождения госэкпертизы… Ориентировочные суммы, которые были показаны на слайде, – это 330 млрд, 270 млрд – по каждому ТЭЦ приблизительно такие суммы будут, если ориентировочно", – заявил он.

Однако ранее в докладе он напомнил, что 9 ноября 2023 года между министерствами РК и РФ подписан меморандум о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау (мощностью 240 МВт), Семей (мощностью 360 МВт) и Усть-Каменогорск (мощностью 360 МВт).

"В качестве уполномоченных организаций по реализации проектов определены "Самрук-Энерго" и "ИНТЕР РАО – Экспорт". Для строительства ТЭЦ в трех указанных городах планируется применение основного технологического оборудования производства РФ при условии предоставления льготного финансирования по субсидированной ставке.

В настоящее время по ТЭЦ в городе Кокшетау завершена разработка ТЭО, по ТЭЦ Семей ТЭО будет готово в марте текущего года, а по ТЭЦ в Усть-Каменогорск нами планируется приступить к разработке ТЭО с выполнением до конца 2024 года.

Подписание EPC контракта по ТЭЦ Кокшетау и Семей предполагается в третьем квартале 2024 года, по ТЭЦ Усть-Каменогорск – в первом квартале 2025 года. Завершение строительства – в 2027-2028 годы", – заявил спикер.

При этом у него на слайде была представлена предварительная информация о стоимости трех ТЭЦ в Казахстане, которые хотят построить россияне.

Так, отмечается, что стоимость строительства ТЭЦ в Кокшетау составит 347 млрд тенге, ТЭЦ в Семее обойдется в 420 млрд тенге и ТЭЦ в Усть-Каменогорске – 490 млрд тенге.

Строительство трех ТЭЦ российской компанией в Казахстане

9 ноября вице-премьер-министр Серик Жумангарин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о планах по строительству ТЭЦ в стране.

Позже вице-премьер-министр по инфраструктурному направлению Роман Скляр сообщил, что речь идет о строительстве ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

Предполагаемую стоимость хотя бы одной ТЭЦ он называть не стал, заявив лишь, что речь идет о строительстве под ключ.

В тот же день глава Минэнерго объяснил, почему российская сторона хочет строить ТЭЦ в Казахстане.

"Сила предложения российской стороны – это готовность финансировать, готовность предоставить лучшие технологии. Более того, у российских коллег есть уникальный опыт сжигания наших сложных высокозольных казахстанских углей.

На наших всех станциях используются российские котлы, которые позволяют сжигать казахстанский уголь. Другим подрядчикам придется провести огромный объем НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – прим. ред.), работ опытно-промышленного сжигания нашего угля и предоставления технических решений. А у России эти решения есть, и я думаю, они именно поэтому сделали нам это предложение. Оно будет пока рассматриваться на уровне двух министерств", – говорил Алмасадам Саткалиев.

При этом 10 ноября спикер сената Маулен Ашимбаев комментировал вопрос о том, могут ли россияне попросить взамен ТЭЦ контракт на строительство АЭС.

Позже в Минэнерго подробно рассказали о трех ТЭЦ, которые Россия планирует построить в Казахстане.

В декабре в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург были подписаны соглашения о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане.

Также сегодня стало известно, что в Казахстане предусмотрено строительство еще одной ТЭЦ в Жезказгане.