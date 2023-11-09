Россияне могут построить три ТЭЦ в Казахстане

Вице-премьер-министр Серик Жумангарин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о планах по строительству ТЭЦ в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"По участию российской стороны в реализации проектов трех ТЭЦ в Казахстане, соответствующий документ будет сегодня подписан, ожидаем подписание", - заявил Серик Жумангарин.

Позже стало известно, что ТЭЦ планируется построить в Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау.

В планах, по его словам, также расширение авиасообщения между странами. В частности, согласовано увеличение числа авиарейсов QAZAQ AIR в Новосибирск и Челябинск.

Проблемы с ТЭЦ в Казахстане

Отметим, что в начале этого года Алихан Смаилов рассказывал о планах по модернизации ТЭЦ страны.

"Это проблемы, которые появились не сегодня, они накапливались долгие годы из-за того, что не было системных решений этого вопроса, либо они откладывались", – отметил он.

По его словам, ведется работа с владельцами ТЭЦ по вложению инвестиций в модернизацию.

В прошлом году довольно часто сообщалось о различных происшествиях на ТЭЦ по всей стране.

Так, год назад на ТЭЦ в Риддере вышел из строя насос котлоагрегата, в результате чего тысячи абонентов не получали тепло в необходимом объеме.

О ситуации подробно рассказывали представители Министерства энергетики. По данным ведомства, температура подачи в тепловых сетях была снижена до 30 градусов.

В конце ноября прошлого года стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

В апреле этого года в правительстве озвучили список самых изношенных в Казахстане ТЭЦ - на некоторых уровень износа превысил 95%.