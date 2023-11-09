Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Россияне могут построить три ТЭЦ в Казахстане

Опубликовано:

ТЭЦ в Караганде
ТЭЦ. Иллюстративное фото: facebook.com/karaganda.energocentr

Вице-премьер-министр Серик Жумангарин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о планах по строительству ТЭЦ в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"По участию российской стороны в реализации проектов трех ТЭЦ в Казахстане, соответствующий документ будет сегодня подписан, ожидаем подписание", - заявил Серик Жумангарин.

Позже стало известно, что ТЭЦ планируется построить в Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау.

В планах, по его словам, также расширение авиасообщения между странами. В частности, согласовано увеличение числа авиарейсов QAZAQ AIR в Новосибирск и Челябинск.

Проблемы с ТЭЦ в Казахстане

Отметим, что в начале этого года Алихан Смаилов рассказывал о планах по модернизации ТЭЦ страны.

"Это проблемы, которые появились не сегодня, они накапливались долгие годы из-за того, что не было системных решений этого вопроса, либо они откладывались", – отметил он.

По его словам, ведется работа с владельцами ТЭЦ по вложению инвестиций в модернизацию.

В прошлом году довольно часто сообщалось о различных происшествиях на ТЭЦ по всей стране.

Так, год назад на ТЭЦ в Риддере вышел из строя насос котлоагрегата, в результате чего тысячи абонентов не получали тепло в необходимом объеме.

О ситуации подробно рассказывали представители Министерства энергетики. По данным ведомства, температура подачи в тепловых сетях была снижена до 30 градусов.

В конце ноября прошлого года стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

В апреле этого года в правительстве озвучили список самых изношенных в Казахстане ТЭЦ - на некоторых уровень износа превысил 95%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2044975-rossiyane-mogut-postroit-tri-tets-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.