"Это не авария": ситуацию на ТЭЦ-2 прокомментировали в "Астана Энергия" и Минэнерго

В Астане 9 февраля на ТЭЦ-2 был отключен ТА-4, произошел разрыв компенсатора. Инцидент прокомментировали в Минэнерго и АО "Астана Энергия", передает NUR.KZ.

Как сообщает АО "Астана Энергия", 9 февраля в 11:44 был отключен ТА-4 по неисправности системы регулирования, вследствие чего произошел разрыв компенсатора.

"Это не авария. Все дефекты были устранены и ТА-4 находится в работе. Нагрузка на него, как и прежде, 100мВат. Это никак не повлияло на работу ТЭЦ-2", – говорится в сообщении компании.

Происшествие прокомментировали и в Минэнерго.

"В настоящее время турбина 4 на ТЭЦ-2 в работе. Указанные на фотографии дефекты были устранены без ограничения потребителей электрической и тепловой энергии. На фото отражен процесс проведения ремонтных работ, который вчера, 10 февраля, был завершен.

Произошедшее стало причиной дефекта в системе регулирования", – пояснили в министерстве.

Накануне на ТЭЦ в Степногорске произошла авария, из-за которой жители остались без тепла и света. Подача электроэнергии вскоре была восстановлена, к прежнему режиму работу стали возвращать и теплотрассу.

В Минэнерго позже сообщили, что по данному факту начато расследование Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики.

На недавнем расширенном заседании обновленного правительства президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что каждый отопительный сезон казахстанцам приходится сталкиваться с одними и теми же проблемами.

"Обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов – одна из базовых функций правительства и акиматов. Однако каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы. Госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния", – говорил президент.

А в первых числах января в своем интервью газете Egemen Qazaqstan глава государства заявлял, что плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ – результат многолетнего бездействия.

"Все понимают, что текущие проблемы в этой отрасли возникли не за один день, а накапливались годами. Износ теплоцентралей и другого оборудования в регионах достигает 80 процентов. При этом инвестиции в коммунальное хозяйство все эти годы не соответствовали потребностям", – говорил Токаев, отмечая, что глубокая модернизация инженерной инфраструктуры по всей стране – это очень масштабная и сложная задача, но она постепенно решается.

При этом в стране планируют построить еще несколько ТЭЦ. Так, при участии российской стороны новые энергообъекты возведут в Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау. Назывались и суммы, необходимые для строительства. А в начале года стало известно, что еще одна казахстанская ТЭЦ появится в Жезказгане.