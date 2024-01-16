В Казахстане построят еще одну ТЭЦ

На заседании в правительстве глава Минэнерго заявил о вводе новых мощностей в Казахстане для покрытия дефицита в энергосистеме, передает корреспондент NUR.KZ.

"За счет проведения реконструкции и расширения действующих электрических станций будет обеспечено дополнительно 5,6 ГВт.

В числе таких проектов - строительство блока № 7 на Аксуской ГРЭС мощностью 325 МВт (2027 год), строительство котлоагрегата и замена турбины на Карагандинской ТЭЦ-3 (120 МВт в 2026 году) и расширение ПГУ ТОО "Karabatan Utility Solution" с 310 МВт до 620 МВт (2027 год)", - сообщил глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев.

Также в Казахстане предусмотрено строительство новой генерации мощностью 6,7 ГВт - в их числе новая ТЭЦ в Жезказгане.

"В рамках проведения аукционных торгов по отбору маневренной генерации предусмотрено строительство газовых станций в городах Актау, Атырау, Актобе, Тараз, Кызылорда, Шымкент общей мощностью 2,4 ГВт. В Жезказгане предусмотрено строительство новой ТЭЦ мощностью 500 МВт до конца 2029 года", - добавил Саткалиев.

Согласно информации на сайте Большой советской энциклопедии, теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) - это тепловая электростанция, которая вырабатывает не только электрическую энергию, но и тепло, отпускаемое потребителям в виде пара и горячей воды. Такое комбинированное производство энергии двух видов способствует более экономному использованию топлива по сравнению с раздельной выработкой электроэнергии.

Напомним, в середине декабря на ТЭЦ Жезказгана три котла вышли из строя, в двух из них были обнаружены трещины.

Проблемы с теплоснабжением с начала отопительного сезона наблюдались и в других городах Казахстана. Так, в Степногорске на теплотрассе случился прорыв и жители города остались без отопления в 30-градусный мороз. На Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе, из-за чего затопило насосную цеха водогрейных котлов. В Балхаше и Актау из-за аварии часть населения осталась без отопления, а в Атырау наблюдались проблемы с водоснабжением.

В конце декабря Минэнерго выступило с заявлением из-за нарушения работы ТЭЦ в нескольких областях Казахстана.

О проблемах функционирования топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства страны высказался также президент Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ - результат многолетнего бездействия.

Добавим также, что в конце прошлого года в рамках визита Токаева в Россию было подписано соглашение о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане - российская компания "ИНТЕР РАО-Экспорт" построит теплоэлектроцентрали в Семее, Кокшетау и Усть-Каменогорске.

Осенью министр энергетики Алмасадам Саткалиев объяснял, почему российская сторона хочет строить ТЭЦ в Казахстане. А позже в ведомстве подробно рассказали о трех ТЭЦ, которые Россия планирует построить в Казахстане.