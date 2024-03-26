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Когда в Алматы отключат отопление, рассказали в акимате

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Батарея
Батарея. Иллюстративное фото: pixabay.com

В акимате Алматы рассказали, когда в городе отключат отопление, ведь температура воздуха уже достигает отметки в 20 градусов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Отопительный сезон завершается, согласно правилам подготовки и прохождения отопительного сезона Алматы, по постановлению уполномоченного органа при достижении устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха более +8 градусов и выше в течение длительного времени, с учетом долгосрочного прогноза. После вынесения постановления подача отопления прекращается", - сообщили в акимате.

В горадминистрации добавили, что точной даты отключения отопления пока нет.

Ранее синоптики давали прогноз на весну - они сообщали, что для южных и юго-западных регионов Казахстана март - уже типичный весенний месяц, но не исключены частые осадки.

Ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0...-10 градусов до +3...+8 градусов, днем - от 0...+10 градусов до +10...+18 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2073537-kogda-v-almaty-otklyuchat-otoplenie-rasskazali-v-akimate/

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