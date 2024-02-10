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Жители Степногорска остались без тепла и света из-за аварии на ТЭЦ

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ТЭЦ
ТЭЦ. Иллюстративное фото: Vithun Khamsong/Getty Images

Сегодня на ТЭЦ в Степногорске произошла авария, из-за которой жители остались без тепла и света. Как рассказали в городском акимате, позже подача электроэнергии была восстановлена, передает NUR.KZ.

"По информации ТЭЦ, 10 февраля в 13:27 произошло отключение электроэнергии по линии 220 кВ KEGOC, в 14:07 восстановлена подача электроэнергии, в 14:15 начата растопка 5-го энергетического котла и водогрейного котла. В 14:20 запущен сетевой насос для восстановления циркуляции в теплотрассе, ТОО "Степногорск Теплотранзит" запускает насосы", – говорится в официальном Instagram-профиле акимата Степногорска.

Жителей попросили сохранять спокойствие и верить только официальным источникам.

Напомним, в середине января 15 жилых домов отключили от отопления в Рудном из-за прорыва: в одном из домов произошла поломка.

Позже в центре Петропавловска произошел порыв теплотрассы сразу в двух местах – улицы оказались залиты кипятком. Без отопления остались десятки домов.

Недавно в Шымкенте произошла авария на теплотрассе. Из-за этого некоторые жители остались без отопления и горячей воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060283-zhiteli-stepnogorska-ostalis-bez-tepla-i-sveta-iz-za-avarii-na-tets/

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