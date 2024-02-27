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"В этом году - эстакада, в следующем - рельсы": Касымбек о ходе строительства LRT в Астане

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Опоры ЛРТ
Опоры ЛРТ. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Акима Астаны на брифинге в кабмине спросили о ходе строительства LRT в столице – по его данным, в этом году завершат эстакаду, в следующем – появятся рельсы, передает корреспондент NUR.KZ.

"В этом году мы планируем, что эстакадная часть полностью будет завершена – то есть бетонные работы. Эстакада будет полностью поднята. Следующий год – завершение по верхнему строению, то есть рельсы. Плюс в этом году часть станций тоже будут фактически завершены.

Этот год – эстакадные работы, следующий – верхнее строение. Плюс идет работа по заказу поездов и оборудования", – заявил аким столицы Женис Касымбек.

Он добавил, что общая стоимость договора по LRT составляла 800 млрд тенге из них освоение составило 300 млрд тенге. Далее работа будет продолжена в вышеуказанные два этапа на них потратят оставшуюся часть суммы.

Строительство ЛРТ в Астане

Первые опоры легкорельсового транспорта появились в Астане еще в 2017 году, однако строительство еще не завершено.

Правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства Astana LRT, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс.

В мае 2021 года подсудимым огласили приговор – по делу Astana LRT осудили семь человек, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге. Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае этого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело.

При этом в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявлял, что проект LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре прошлого года экс-аким Астаны Алтай Кульгинов сообщил о планах по завершению строительства объекта.

"Сейчас нужно 577 млн долларов для достройки. Первый транш 20 млрд тенге уже выделен. До конца года ожидаем еще. Китайский консорциум – тот же подрядчик. Принято решение достроить, мы слишком далеко зашли и прошли точку невозврата", – говорил тогда Кульгинов.

По его словам, по предварительным расчетам, ежегодно будет необходимо 4 млрд тенге на обслуживание LRT. Позже в Минфине рассказали, за чей счет его достроят.

В октябре 2022 года бывший премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что на продолжение строительства LRT в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

Нынешний аким города Женис Касымбек пообещал, что проект завершат в течение двух-трех лет, однако добавил, что многое при строительстве зависит от финансирования.

В ноябре 2023 года в Астане очевидцы сняли накренившуюся опору ЛРТ. В пресс-службе CTS сообщили, что конструкцию восстановят.

Позже министр транспорта Казахстана Марат Карабаев рассказал, сколько еще денег нужно на строительство LRT в Астане.

В конце года журналисты спросили акима Астаны Жениса Касымбека, могут ли быть перенесены сроки сдачи в эксплуатацию столичного LRT. Он отметил, что при должном финансировании строительство завершат за 2-2,5 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063337-v-etom-godu-estakada-v-sleduyuschem-relsy-kasymbek-o-hode-stroitelstva-lrt-v-astane/

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