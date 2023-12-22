Могут ли быть перенесены сроки строительства ЛРТ в Астане, ответил Касымбек

Аким Астаны Женис Касымбек во время брифинга в СЦК ответил, могут ли быть перенесены сроки сдачи в эксплуатации столичного ЛРТ, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили акима Астаны Жениса Касымбека, могут ли быть перенесены сроки сдачи в эксплуатацию столичного легкого метрополитена (ЛРТ), одного из главных долгостроев Казахстана.

В марте этого года в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заявляли, что астанчане смогут пользоваться LRT во втором полугодии 2025 года при непрерывном финансировании.

"Конкретный месяц и срок сдачи объекта я вам назвать не могу. Но когда вопрос о сдаче мне задавался, я говорил, что все будет построено в течение 2-2,5 лет при должном финансировании", - сказал аким столицы.

Строительство ЛРТ в Астане

Первые опоры легкорельсового транспорта появились в Астане еще в 2017 году, однако строительство еще не завершено.

Правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства Astana LRT, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс.

В мае 2021 года подсудимым огласили приговор – по делу Astana LRT осудили семь человек, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге. Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае этого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело.

При этом в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявлял, что проект LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре прошлого года экс-аким Астаны Алтай Кульгинов сообщил о планах по завершению строительства объекта.

"Сейчас нужно 577 млн долларов для достройки. Первый транш 20 млрд тенге уже выделен. До конца года ожидаем еще. Китайский консорциум – тот же подрядчик. Принято решение достроить, мы слишком далеко зашли и прошли точку невозврата", – говорил тогда Кульгинов.

По его словам, по предварительным расчетам, ежегодно будет необходимо 4 млрд тенге на обслуживание LRT. Позже в Минфине рассказали, за чей счет его достроят.

В октябре 2022 года премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что на продолжение строительства LRT в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

Нынешний аким города Женис Касымбек пообещал, что проект завершат в течение двух-трех лет, однако добавил, что многое при строительстве зависит от финансирования.

В ноябре в Астане очевидцы сняли накренившуюся опору ЛРТ. В пресс-службе CTS сообщили, что конструкцию восстановят.

В конце ноября министр транспорта Казахстана Марат Карабаев рассказал, сколько еще денег нужно на строительство LRT в Астане.