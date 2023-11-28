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"Попросим до 150 млрд тенге": сколько еще денег нужно на строительство LRT в Астане

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Опоры ЛРТ
Опоры ЛРТ. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на брифинге в правительстве высказался о ходе реализации проекта LRT в Астане – завершить его планируют в 2025-м, передает корреспондент NUR.KZ.

Карабаев сообщил, что в начале года было выделено 52 млрд тенге на строительство LRT в Астане.

"Завершены свайные работы на 96%, работа по возведению самих опор завершены на 76%, а сбор конструкций – на 82%. Это то, что было сделано.

Теперь на следующий год обсуждаем сумму бюджета порядка 45 млрд тенге, это, чтобы продолжить строительно-монтажные работы.

Сейчас на площадке работают 1500 человек. Если объем работы увеличится, если команда справится, значительно ускорит строительно-монтажные работы, дополнительно попросим деньги до 150 млрд тенге", – заявил министр.

В целом, по его словам, завершить объект планируется в 2025 году – речь идет о первом пусковом комплексе.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году из Национального фонда РК выделено более 52 млрд тенге на проект строительства LRT в Астане.

Строительство LRT в Астане

Первые опоры легкорельсового транспорта появились в Астане еще в 2017 году, однако завершить его не удалось.

Правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства Astana LRT, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс.

В мае 2021 года подсудимым огласили приговор – по делу Astana LRT осудили семь человек, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге. Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае этого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело.

При этом в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявлял, что проект LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре прошлого года экс-аким Астаны Алтай Кульгинов сообщил о планах по завершению строительства объекта.

"Сейчас нужно 577 млн долларов для достройки. Первый транш 20 млрд тенге уже выделен. До конца года ожидаем еще. Китайский консорциум – тот же подрядчик. Принято решение достроить, мы слишком далеко зашли и прошли точку невозврата", – говорил тогда Кульгинов.

По его словам, по предварительным расчетам, ежегодно будет необходимо 4 млрд тенге на обслуживание LRT. Позже в Минфине рассказали, за чей счет его достроят.

В октябре 2022 года премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что на продолжение строительства LRT в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

Нынешний аким города Женис Касымбек пообещал, что проект завершат в течение двух-трех лет, однако добавил, что многое при строительстве зависит от финансирования.

В этом месяце в Астане очевидцы сняли накренившуюся опору ЛРТ. В пресс-службе CTS сообщили, что конструкцию восстановят.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047965-poprosim-do-150-mlrd-tenge-skolko-esche-deneg-nuzhno-na-stroitelstvo-lrt-v-astane/

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