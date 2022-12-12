Новый аким Астаны высказался об ЛРТ, Талдыколе и газификации

Опоры ЛРТ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Недавно назначенный на пост акима Астаны Женис Касымбек в кулуарах кабмина обозначил проблемные вопросы города, над решением которых он будет работать, передает корреспондент NUR.KZ.

Женис Касымбек сказал, что многое при строительстве легкорельсового транспорта в Астане зависит от финансирования.

"ЛРТ будет завершен в течение двух-трех лет - в зависимости от финансирования", — сказал новый аким столицы.

Он также заверил, что будет продолжена работа по частному сектору.

"Темпы газификации снижаться не будут. По Талдыколю я вам сейчас ничего конкретно не скажу: вы же понимаете, я второй-третий день здесь работаю. Поэтому через определенное время я с журналистами встречусь. По каждому вопросу буду встречаться, советоваться с вами", — заверил он.

В целом, по его словам, в городе много важных проблем.

"Много важных проблем. С какой-то конкретно не могу (начать - прим. ред.) - их много и все важные. Вопросы объектов жизнеобеспечения - сегодня глава государства начал с этого. Готовность к отопительному сезону - следующий год какой будет.

Есть вопросы завершения строительства ТЭЦ-3, газовые станции строятся. Есть вопросы сетей: вчера только вы видели - по (проспекту - прим. ред.) Мангилик ел была авария. К сожалению, коммунальные службы сами ее допустили: велись ремонтные работы, и были ошибки допущены. Вопросов много. Вопросы дольщиков: 47 тысяч человек стоят в очереди на жилье в городе, половина - многодетные семьи", — перечислил Касымбек.

Что не так с ЛРТ в Астане?

Первые опоры легкорельсового транспорта "Astana LRT" появились в столице еще в 2017 году.

В 2018 году "Банк Астаны", куда поступали инвестированные в проект средства, лишили лицензии. Из-за этого в банке "зависли" около 258 миллионов долларов, выделенных на строительство проекта.

По некоторым данным, на строительство "Astana LRT" из бюджета было выделено порядка 156 миллиардов тенге.

В мае 2021 года семерых казахстанцев осудили по делу о хищениях при реализации проекта. Еще два человека - экс-замакима столицы Канат Султанбеков и экс-глава компании "Астана LRT" Талгат Ардан - были объявлены в международный розыск. А строительство самого ЛРТ на некоторое время замерло.

В январе 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев на онлайн-заседании мажилиса заявил, что проект ЛРТ уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом его снести нельзя из-за финансовых потерь.

В связи с этим Токаев предложил позвать зарубежных архитекторов, чтобы достроить проект.

Вскоре после этого власти столицы начали прием предложений по проекту ЛРТ. О завершении строительства данного объекта в конце апреля также высказывался глава МИИР Каирбек Ускенбаев.

А в мае в Казнете появился видеоролик с якобы демонтажем бетонных опор ЛРТ в Астане. Кадры прокомментировали в службе по связям с общественностью CTS.

В сентябре экс-аким Астаны Алтай Кульгинов раскрыл планы по завершению строительства объекта. А в Минфине рассказали, за чей счет его достроят.

В октябре премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001179-novyy-akim-astany-vyskazalsya-ob-lrt-taldykole-i-gazifikatsii/