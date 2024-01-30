Какие дома в Алматы подлежат сносу из-за несейсмостойкости, рассказал архитектор

Архитектор Аркинжан Маметов во время пресс-конференции в Казпрессклубе рассказал, какие дома Алматы являются сейсмостойкими, а какие - подлежат сносу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда разговор идет о сейсмостойкости зданий, то надо понимать, что первые нормы были приняты в 1957 году, после чего вопросы, связанные с сейсмостойкостью, старались решить. Наиболее сейсмостойкими являются монолитные, каркасные, панельные дома.

Самые несейсмостойкие - это саманные дома. Благодарность руководству города большое внимание уделили сейсмоусилению школ - это важный аспект. Несейсмостойкие объекты, у которых выше амортизационный срок, подлежат сносу", - сообщил почетный архитектор РК, академик Международной академии архитектуры, Аркинжан Маметов.

По его словам, это старые дома, срок службы которых давно превысил 50 лет.

"8 лет назад было определено порядка 980 домов. Бывший аким Ахметжан Есимов тогда взял это под свой контроль, была организована компания, которая занималась проблемой сноса и расселения людей.

На "Первой Алматы", например, сносились старые дома и на свободной площадке строили новые дома, а людей переселяли. Но те дома уже сделаны с учетом (сейсмостойкости - прим. ред.). Сейчас как проходит эта работа: на мой взгляд, немножко шатко-валко. Не совсем хорошими темпами", - отметил спикер.

Он также добавил, что назвать сейчас точное количество домов, подлежащих сносу, затрудняется.

Напомним, ранее казахстанский архитектор рассказал, какие многоэтажки в Алматы опасны во время землетрясений.

Землетрясение в Алматы

Напомним, в ночь на 23 января алматинцы ощутили сильные подземные толчки: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая - здесь ощутимость составила 7 баллов.

В результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

24 января президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы.

Во время совещания, посвященного сейсмической безопасности, он заявил, что не включать сирену в ночь землетрясения было правильным решением, иначе жителей города бы охватила паника.

Кроме того, он заявил, что город был не готов к подобному ЧП и рекомендовал Министерству по чрезвычайным ситуациям переосмыслить свою деятельность.