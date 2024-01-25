Токаев о землетрясении в Алматы: Органы оказались не в полной мере готовы

Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности в Алматы. Он отметил, что город был не вполне готов к подобной ЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы состоялось совещание по вопросам обеспечения сейсмической безопасности, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

В мероприятии приняли участие руководство Администрации президента, Совета безопасности, члены правительства, акимы городов и областей, а также руководители региональных департаментов по чрезвычайным ситуациям.

В своем выступлении Токаев отметил, что землетрясениям подвержена треть территории Казахстана. За последние 5 лет сейсмологическими станциями зафиксировано более 45 тысяч случаев землетрясений, большинство из которых – малой магнитуды.

"Откровенно говоря, во время чрезвычайной ситуации в Алматы соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам. Горожане растерялись, не зная, как себя вести. Однако главная цель данного совещания – не критиковать, а принимать конкретные решения. К примеру, у большинства людей не были готовы даже "тревожные чемоданчики". Этому должны обучать детей в детских садах и школах. Подобный опыт уже был в Алматы, и его необходимо возродить.

Сейчас система подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям не отвечает требованиям. Уполномоченные органы должны осуществлять комплексную разъяснительную работу среди населения. Необходимо проводить регулярные тренировки в образовательных учреждениях и государственных органах. Это очень важная работа, которую следует начать незамедлительно", – заявил президент.

Также на сегодняшнем совещании президент обратился в министру по ЧС Сырыму Шарипханову, заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий в Алматы и призвал извлечь уроки из этой ситуации.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже в ведомстве проинформировали, что по результатам визуального обследования в Алматинской области трещины обнаружили на 19 объектах.

Вчера стало известно, что после землетрясения в Алматинской области трещины обнаружили в 44 учреждениях. Позже выяснилось, что незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

При этом ранее сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.