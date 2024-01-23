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Землетрясение в Алматы: число пострадавших увеличилось

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Скорая помощь едет по улице
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы после ночного землетрясения за медицинской помощью с различными травмами обратились 44 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав РК.

"На сегодняшнее утро, начиная с  часу ночи, в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей.

С разными показаниями они доставлены в стационары города, из них - 34 взрослых, 3 из них госпитализированы, 31 человек отправлены на амбулаторное лечение", - сообщили в ведомстве.

По информации Минздрава, также врачами были осмотрены 10 детей, пятеро из них были госпитализированы, еще пятерых отправили на амбулаторное лечение.

Ранее управление здравоохранение города сообщало, что в результате землетрясения в Алматы пострадали восемь человек.

Напомним, этой ночью подземные толчки ощущались в Астане, Алматинской, Жамбылской и Карагандинской областях, а также в ВКО и области Жетісу. Землетрясение также было зафиксировано в Шымкенте.

Сильнее всего землетрясение почувствовали жители Алматы – в южной столице ощутимость составила 5 баллов. Кроме того, само землетрясение длилось как минимум 5 минут.

Сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Афтершоки на границе Китая и Кыргызстана уже затихают.

Ранее в ДЧС Алматы рассказали, что делать в случае землетрясения. С инструкцией можно ознакомиться здесь.

Между тем в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая после землетрясения магнитудой 7,1 пострадали шесть человек, около 50 домов полностью разрушены.

Также в ДЧС города рассказали, почему во время землетрясения в Алматы не сработали городские системы оповещения и не было SMS-рассылок.

А премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с землетрясением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056983-zemletryasenie-v-almaty-chislo-postradavshih-uvelichilos/

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