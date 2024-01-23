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30 лет независимости Казахстана

Почему землетрясение в Алматы ощутили в Астане, ответили в Миннауки

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Украшенная к Новому году Астана
Астана. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге правительства глава Миннауки Саясат Нурбек объяснил, почему астанчане тоже почувствовали землетрясение, которое произошло сегодня ночью в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Тот факт, что землетрясение почувствовали не только алматинцы, но и жители Астаны, а также ряда других регионов Казахстана, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек объяснил афтершоками.

"Вот эта волна сейсмическая, которая была достаточно большой - где-то 6,5-7 баллов по шкале Рихтера, сила толчка - поэтому почувствовали ее где-то и в центральном Казахстане. Эта волна прошла именно с юга на север - ее толкнуло, и она вверх ушла к нам. Поэтому мы здесь (в Астане – прим. ред.) тоже почувствовали, хотя очень слабо", - заявил министр Саясат Нурбек.

Глава Миннауки добавил, что Астана расположена на Туранской платформе, которая является очень устойчивой. Астанчанам, по мнению Нурбека, переживать не стоит.

"Это просто был афтершок такой: просто сам по себе был сильный толчок. А так волноваться не о чем", - добавил министр.

Напомним, сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут.

Мы также писали, что землетрясение этой ночью также ощутили в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской областях, а также в области Жетісу.

Как вести себя при землетрясениях

На сайте eGov.kz опубликована инструкция, как вести себя при землетрясении.

При первых толчках землетрясения необходимо выключить газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь.

При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов) если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше, не покидайте помещение. Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол – они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся. Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы. Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:

  • обрушение отдельных частей зданий;
  • падение битых стекол;
  • оборванные электропровода;
  • падение тяжелых предметов в квартире;
  • пожары;
  • неконтролируемое поведение людей при панике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057021-pochemu-zemletryasenie-v-almaty-oschutili-v-astane-otvetili-v-minnauki/

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