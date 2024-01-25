Токаев - главе МЧС: Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать, здесь ничего зазорного нет

Касым-Жомарт Токаев прокомментировал работу МЧС во время землетрясения в Алматы и порекомендовал ведомству переосмыслить свою деятельность, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к главе МЧС Сырыму Шарипханову отметил, что он специалист в этой области, обладает теоретическими знаниями, но, когда дело касается реальной работы, нельзя сказать, что очевидны результаты его труда.

"Нынешнюю работу никак нельзя назвать удовлетворительной. Министру Шарипханову я ставлю на вид. Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать, здесь ничего зазорного нет. Вернем на научно-преподавательскую работу.

Сейчас нужен практический подход к деятельности министерства и, в целом, к решению вопросов, которые возникают во время чрезвычайных ситуаций.

Ситуация очень сложная и ответственная, она напрямую влияет на безопасность нашей страны. Поэтому нам всем необходимо проявить ответственность, собранность и активность. Другого пути нет. Администрация президента будет держать на контроле все указанные сегодня вопросы", - сказал президент.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности, назвав правильным решение местных властей не включать сирену во время землетрясения в Алматы, чтобы не создавать панику.

В ходе выступления Токаев также указал на то, что Алматы был не вполне готов к подобной ЧС и заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий в городе.

Президент также обратился к алматинцам после землетрясения и призвал горожан сохранять спокойствие.

Землетрясение в Алматы

Напомним, первые сильные подземные толчки алматинцы ощутили после полуночи 23 января: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью - камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков.