Токаев - главе МЧС: Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать, здесь ничего зазорного нет
Опубликовано:
Касым-Жомарт Токаев прокомментировал работу МЧС во время землетрясения в Алматы и порекомендовал ведомству переосмыслить свою деятельность, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к главе МЧС Сырыму Шарипханову отметил, что он специалист в этой области, обладает теоретическими знаниями, но, когда дело касается реальной работы, нельзя сказать, что очевидны результаты его труда.
"Нынешнюю работу никак нельзя назвать удовлетворительной. Министру Шарипханову я ставлю на вид. Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать, здесь ничего зазорного нет. Вернем на научно-преподавательскую работу.
Сейчас нужен практический подход к деятельности министерства и, в целом, к решению вопросов, которые возникают во время чрезвычайных ситуаций.
Ситуация очень сложная и ответственная, она напрямую влияет на безопасность нашей страны. Поэтому нам всем необходимо проявить ответственность, собранность и активность. Другого пути нет. Администрация президента будет держать на контроле все указанные сегодня вопросы", - сказал президент.
Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности, назвав правильным решение местных властей не включать сирену во время землетрясения в Алматы, чтобы не создавать панику.
В ходе выступления Токаев также указал на то, что Алматы был не вполне готов к подобной ЧС и заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий в городе.
Президент также обратился к алматинцам после землетрясения и призвал горожан сохранять спокойствие.
Землетрясение в Алматы
Напомним, первые сильные подземные толчки алматинцы ощутили после полуночи 23 января: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.
Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.
На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.
Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью - камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2057525-tokaev-glave-mchs-esli-schitaete-svoyu-rabotu-nepodemnoy-dayte-znat-zdes-nichego-zazornogo-net/