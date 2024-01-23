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Новые подземные толчки зафиксировали в Алматы

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Алматы с высоты птичьего полета
Алматы. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Жители Алматы во вторник, 23 января, вновь ощутили подземные толчки. Эпицентр землетрясения по-прежнему на границе Китая и Кыргызстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области, новое землетрясение было зарегистрировано в 09:52.

Эпицентр землетрясения расположен в 254 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.

Ощутимость в Алматы составила 2 балла.

На сайте Сейсмологической опытно-методической экспедиции (ТОО "СОМЭ") сообщается, что в 10:01 было зафиксировано еще одно землетрясение в 256 километрах от Алматы.

В этом случае ощутимость в Алматы также составила 2 балла.

Напомним, первые сильные подземные толчки алматинцы ощутили после полуночи - перепуганные горожане выбежали на улицы. По их словам, землетрясение продолжалось около 5 минут.

Утром, в 05:19, были зафиксированы новые толчки. Ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая - здесь ощутимость составила 7 баллов.

Помимо Алматы, подземные толчки ощутили жители Шымкента, Астаны и еще пяти регионов страны. Подробнее можно прочитать здесь.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, но госпитализация понадобилась лишь троим из них.

Сегодня также стало известно, что завтра в Алматы прилетит Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056970-novye-podzemnye-tolchki-zafiksirovali-v-almaty/

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