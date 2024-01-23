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Что происходит в Алматы после сильного землетрясения (фото)

Опубликовано:

Люди на улице
Люди на улицах Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут. Люди массово выходят на улицу, боясь повторных толчков, передает NUR.KZ.

Местные жители покидают дома, боясь повторных толчков. Местами в городе образуются пробки.

На кадрах, снятым корреспондентом NUR.KZ, видно, что люди собираются небольшими группами. Кто-то успел захватить с собой необходимые вещи, чемоданчики, а кто-то даже прихватил горячий чай в термосе.

Люди на улице
Люди на улицах Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Местами на дорогах образуются большие пробки. Также очереди наблюдаются на некоторых автозаправках.

Дорога
Авто на дорогах. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Авто на заправке.
Авто на заправке. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем глава ДЧС Нурлан Атыгаев обратился к алматинцам в связи с землетрясением в городе, он призвал жителей не поддаваться панике и оставаться на улице до особых распоряжений.

Люди на улице
Люди на улицах Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Люди на улице
Дети на улице. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также жители Алматы публикуют в социальных сетях видео, на которых они покидают дома в ожидании повторных толчков, а также делятся своими впечатлениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056872-chto-proishodit-v-almaty-posle-silnogo-zemletryaseniya-foto/

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