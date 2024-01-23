Что происходит в Алматы после сильного землетрясения (фото)
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Сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут. Люди массово выходят на улицу, боясь повторных толчков, передает NUR.KZ.
Местные жители покидают дома, боясь повторных толчков. Местами в городе образуются пробки.
На кадрах, снятым корреспондентом NUR.KZ, видно, что люди собираются небольшими группами. Кто-то успел захватить с собой необходимые вещи, чемоданчики, а кто-то даже прихватил горячий чай в термосе.
Местами на дорогах образуются большие пробки. Также очереди наблюдаются на некоторых автозаправках.
Между тем глава ДЧС Нурлан Атыгаев обратился к алматинцам в связи с землетрясением в городе, он призвал жителей не поддаваться панике и оставаться на улице до особых распоряжений.
Также жители Алматы публикуют в социальных сетях видео, на которых они покидают дома в ожидании повторных толчков, а также делятся своими впечатлениями.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056872-chto-proishodit-v-almaty-posle-silnogo-zemletryaseniya-foto/