Премьер-министр дал поручение в связи с землетрясением в Алматы

Заседание правительства началось с обсуждения произошедшего землетрясения в Алматы - премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений, передает корреспондент NUR.KZ.

По мнению Смаилова, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения. Акиматам он поручил откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению таких ЧС, как землетрясения.

"Второе, в ближайшее время для оперативного реагирования ввести дежурство руководителей и ответственных лиц органов управления и сил гражданской защиты в пунктах управления. Это касается всех организаций жизнеобеспечения. Для этого в сейсмоопасных регионах перевести систему гражданской защиты в повышенную готовность", - поручил премьер.

Минздраву Алихан Смаилов поручил принять меры по лечению пострадавших в произошедшем землетрясении, МЧС - держать ситуацию на контроле.

"Надо наладить четкое взаимодействие между всеми необходимыми службами, в том числе с соседними государствами, где находились эпицентры землетрясения", - добавил премьер.

Напомним, этой ночью подземные толчки ощущались в Астане, Алматинской, Жамбылской и Карагандинской областях, а также в ВКО и области Жетісу.

Сильнее всего землетрясение почувствовали жители Алматы – в южной столице ощутимость составила 5 баллов. Кроме того, само землетрясение длилось как минимум 5 минут.

Для алматинцев были организованы пункты приема населения, в которые за ночь пришли более 11 тысяч человек. Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, но госпитализация понадобилась лишь троим из них.

Известно, что завтра в Алматы прилетит Касым-Жомарт Токаев.