"Из этих домов надо бежать": архитектор рассказал, какие многоэтажки в Алматы опасны во время землетрясений

Какие дома в Алматы надежнее всего во время землетрясения, а из каких нужно "бежать", рассказал архитектор с 63-летним стажем Алмас Ордабаев, передает корреспондент NUR.KZ.

"Среди тех, что построены во время СССР, наиболее надежны два типа. Первый – крупнопанельные дома, построенные позже 70-х годов. Это четырех-, пяти- и даже девятиэтажные дома. Они вполне надежные. Но только в том случае, если в них на первых этажах не было изменений.

Когда началась приватизация, первые этажи были очень популярны. Там открывали лавочки, магазины. И вот грубейшие нарушения в строительстве – это перепланировки, которые затрагивают конструктивные элементы второго этажа. Вот такие панельки ненадежные, я бы даже сказал – опасные", – рассказывает Алмас Ордабаев, построивший в Алматы не один десяток объектов.

К категории надежных домов, построенных во времена СССР, архитектор также относит каркасно-кирпичные многоэтажки. В таких домах кирпич заполняет только наружные стены, чтобы было теплее.

"А вот перекрытия у них бетонные из плит, иногда из монолита. И очень хороший надежный каркас. Этажность у них небольшая – не превышает пяти этажей. Это те, которые в центре по "Тулебайке" дома. Это очень надежные", – отмечает архитектор.

На рынке вторичного жилья такие дома самые востребованные. В них можно безопасно сделать перепланировку, говорит Алмас Ордабаев.

После, уже ближе к распаду СССР, в Алматы появились монолитные дома.

"Те, которые были построенные в "Самале", надежные. Они действительно монолитные. И есть в Алматы где-то 30-40 домов, из которых просто надо бежать. Представьте себе проспект Достык, и вы смотрите в сторону гор.

Слева идет сплошной ряд каркасно-панельных домов, которые вполне надежны. Там хороший каркас. А вот справа точками стоят небезопасные дома. Такого же типа построили и в "Тастаке". У них монолитные наружные стены. Они построены на огромную высоту, а перекрытий нет.

У них "выгоняют" стены монолитные и оставляют железные, стальные "закладушки". И к ним приваривают перекрытия, которые сверху спускают кранами", – сообщил архитектор.

Нередко в домах происходят затопления. Из-за этого те самые приваренные железные элементы могли давно уже проржаветь, рассказывает эксперт. Если случится сильное землетрясение, вполне возможно, что такой дом сложится подобно домино, считает архитектор. По этой же причине небезопасны и панельные дома, которые возвели в конце 50-х и начале 60-х годов.

А если говорить о домах, построенных в конце 20 века и после, то теоретически самые надежные – монолитные дома, но не выше 12 этажей, отмечает эксперт. Да и в общем, монолитные железобетонные многоэтажки – самые крепкие, по мнению Алмаса Ордабаева.

Перекрытия в них создают ту самую жесткость конструкции, которая и обеспечивает безопасность при подземных толчках.

Но и здесь много нюансов. Такие дома самые безопасные в теории. На деле же надо учитывать, были ли соблюдены все правила при строительстве. Начиная от того, какую использовали арматуру, заканчивая маркой цемента и процессом замешивания бетона. Но в построенных домах этого, конечно, уже не узнать.

Частные дома при землетрясении безопаснее многоэтажек, говорит эксперт, но следом добавляет, что здесь важно учитывать уклон и грунт на участке.

Ранее сообщалось, что десятки школ и больниц покрылись трещинами после землетрясения в Алматинской области. Их обнаружили в 44 учреждениях.

В одной из сельских школ Алматинской области трещины достигли 10-15 сантиметров. Сотрудники учреждения сообщили, что трещины в стенах нового объекта появились сразу после ввода в эксплуатацию. А недавние подземные толчки усугубили ситуацию.

Незначительные повреждения после землетрясения нашли и в жилых домах Алматы.

А в Департаменте Алматы по чрезвычайным ситуациям рассказали, проводят ли их сотрудники проверки зданий на сейсмоустойчивость. В ведомстве сообщили, что перед началом строительства проекты проходят обязательную экспертизу на соответствие требованиям строительных норм по сейсмоустойчивости. Но проверка зданий на сейсмоустойчивость не в компетенции ДЧС.