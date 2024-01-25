Токаев о землетрясении в Алматы: Сирену не включили, и это правильное решение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В выступлении подробно были затронуты вопросы готовности инфраструктуры к эвакуации населения и системы оповещения.

"Сирену не включили, и это правильное решение, в противном случае в городе возникла бы паника. Но надо было обеспечить другие связи с населением. Оповещение должно решать несколько основных задач. И их приоритетность зависит от масштаба угрозы. Однако действующие алгоритмы этого не учитывают.

При сильном землетрясении людей волнует вовсе не информация о его физических характеристиках и расположении эпицентра. Мощность стихии они и так уже почувствовали на себе. В такой момент главное – снабдить граждан информацией, как действовать дальше: "Можно ли возвращаться в дома?", "Куда идти, чтобы получить помощь?"

Поэтому систему оповещения нужно пересмотреть, сделать ее более ориентированной на практические нужды. Технические средства должны обеспечивать своевременное доведение информации до каждого. На этот раз SMS-уведомления пришли с опозданием. Во время землетрясения появились и те, кто распространял дезинформацию. Необходимо привлечь к ответственности в соответствии с законом лиц, которые сеяли панику среди людей", – сказал глава государства.

Также сегодня на совещании президент высказался о недостаточной подготовке граждан и госорганов к ЧС.

"Откровенно говоря, во время чрезвычайной ситуации в Алматы соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам. Горожане растерялись, не зная, как себя вести", – подчеркнул он.

При этом глава государства подверг критике слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения, а также заявил, что нынешнюю работу МЧС нельзя назвать удовлетворительной и напрямую обратился к министру.

Однако Касым-Жомарт Токаев отметил, что не только Алматы, но и другие регионы должны быть подготовлены к землетрясениям и обеспечены необходимой инфраструктурой.

В завершении президент обратился к жителям Алматы.

Землетрясение в Алматы

В ночь на вторник, 23 января, жители Алматы почувствовали сильные подземные толчки. Перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки.

С того момента сейсмологи регулярно фиксируют повторные толчки, но уже гораздо слабее. Многие из них в Казахстане не ощущаются.

По последним данным, число пострадавших в результате землетрясения в Алматы достигло 67 человек. Из них 55 взрослых и 12 детей.

Трое госпитализированных взрослых пациентов находятся в больнице скорой неотложной медицинской помощи. Один из пациентов находится в реанимации после проведенной операции – его состояние оценивается как тяжелое. Два пациента находятся в отделении травматологии и ортопедии, состояние средней степени тяжести.

При этом начальник ДЧС города Алматы Нурлан Атыгаев ранее объяснял, почему в городе не включили сирены.

"Сирены запускаются только при фиксировании сейсмостанциями колебаний магнитуды более 5,5 (баллов – прим. ред.) по ощутимости. В данном случае ощутимость не ощущалась. У нас было зафиксировано от 4 до 5 баллов. Поэтому включать сирену не было необходимости и смысла. Она бы больше создала ажиотажа", – говорил он.