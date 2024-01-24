Токаев прилетел в Алматы (видео)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня вечером прибыл с рабочей поездкой в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.

Завтра президент посетит ряд инфраструктурных и социальных объектов, ознакомится с планами акимата по развитию дорожно-транспортной системы мегаполиса.

Также планируется проведение совещания по вопросам сейсмической безопасности.

Ранее Берик Уали сообщал, что глава государства посетит ряд объектов, в том числе отремонтированное после январских событий здание акимата, где проведет совещание по ситуации в городе.

Отметим, в ночь на 23 января в Алматы произошло землетрясение.

В 00:43 были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

Позже в южной столице вновь ощущались подземные толчки.

Многих алматинцев возмутило то, что SMS-оповещения о землетрясении пришли уже после самого землетрясения, тогда как оповещения от Google пришли за несколько минут до. Вчера на брифинге глава ДЧС Алматы объяснил, почему так произошло. Он также ответил, почему не сработали городские сирены.

Накануне сейсмологи сообщали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание - никаких угроз нет.

Сегодня, 24 января, начиная с 12 часов зафиксированы сразу несколько землетрясений на границе Кыргызстана и Китая, для Казахстана ощутимости нет.