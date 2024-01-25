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Токаев: Нужно извлечь из этого землетрясения уроки и провести работу над ошибками

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Фиксация землетрясения
Землетрясение. Иллюстративное фото: adventtr/Getty Images

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с критикой в адрес действующей системы предупреждения и ликвидации ЧС после землетрясения в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана подверг критике слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Это касается как сети сейсмического мониторинга, так и обеспечения спасателей современными оборудованием, техникой и экипировкой.

"Сейсмическое наблюдение проводится 70 сейсмологическими станциями (в Алматы, Шымкенте и 12 областях) ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований", шесть из них находятся в нерабочем состоянии. Согласно расчетам специалистов, по всей стране требуется установка дополнительных 285 сейсмостанций.

В случае разрушительного землетрясения большое значение будет иметь наличие и доступность государственного материального резерва. Решающую роль сыграет способность оперативно восстановить транспортное сообщение и организовать медицинскую помощь.

Акимы совместно с МЧС должны убедиться, что все населенные пункты к этому готовы не на бумаге, а на деле. Нужно извлечь из этого землетрясения уроки и провести работу над ошибками", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана обратил внимание, что вопрос обеспечения сейсмической безопасности при строительстве решен не в полной мере.

По его словам, меры безопасности во время землетрясения нуждаются в кардинальном пересмотре.

Землетрясение в Алматы

Напомним, в ночь на 23 января алматинцы ощутили сильные подземные толчки: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая – здесь ощутимость составила 7 баллов.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы в ночь на 23 января – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков.

24 января президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы.

Во время совещания, посвященного сейсмической безопасности, он заявил, что не включать сирену в ночь землетрясения было правильным решением, иначе жителей города бы охватила паника.

Кроме того, он заявил, что город был не готов к подобному ЧП и рекомендовал Министерству по чрезвычайным ситуациям переосмыслить свою деятельность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057524-tokaev-nuzhno-izvlech-iz-etogo-zemletryaseniya-uroki-i-provesti-rabotu-nad-oshibkami/

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