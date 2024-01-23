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Как выглядел Алматы во время землетрясения: появилось видео, снятое в горах

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Вид на Алматы во время землетрясения
Вид на Алматы во время землетрясения. Кадр из видео: соцсети

В социальных сетях появился видеоролик, снятый в горах Алматы прошлой ночью - камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел Алматы во время подземных толчков, передает NUR.KZ.

Видеоролик алматинцы рассылают в мессенджерах и соцсетях.

В подписи к ролику говорится, что кадры были сделаны в микрорайоне Горный Гигант.

На кадрах видно, как сильно трясло город во время толчков. Толчки продолжались не менее минуты.

Напомним, первые сильные подземные толчки алматинцы ощутили после полуночи - перепуганные горожане выбежали на улицы. По их словам, землетрясение продолжалось около 5 минут.

Утром, в 05:19, были зафиксированы новые толчки. Ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

Кроме того, в 09:52 и 10:01 были зафиксированы новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая - здесь ощутимость составила 7 баллов.

Помимо Алматы, подземные толчки ощутили жители Шымкента, Астаны и еще пяти регионов страны. Подробнее можно прочитать здесь.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.

Сегодня также стало известно, что завтра в Алматы прилетит Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056979-kak-vyglyadel-almaty-vo-vremya-zemletryasenie-poyavilos-video-snyatoe-v-gorah/

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