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На восстановление Тараза после январских событий потратили 6 млрд тенге

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Беспорядки в Таразе
Беспорядки в Таразе. Кадр из видео: 24.kz

В Таразе во время январских событий пострадало несколько госучреждений и десятки объектов малого и среднего бизнеса. Выяснилось, что на их восстановление потратили 6 млрд тенге, передает 24KZ.

Как вспоминает Бауыржан Удергенов, занимавший во время январских событий пост главы Управления специализированной службы охраны, 4 января в областной акимат пытались прорваться первые погромщики. Режимный объект удалось отстоять, но вот на следующий день сил полицейских оказалось недостаточно.

"Мы остались одни, в количестве 100 человек, мы до конца не отдавали наш объект. Но когда просто начали, как в народе говорят, коктейли Молотова, закидывать нас. Мы не выдержали, сотрудники, мы все вышли на задний двор акимата, где в заднем дворе акимата нас около 500 человек ожидали. Ну, получили мы все телесные повреждения", - поделился Удергенов.

Мародеры вытащили из здания все, что смогли, а потом подожгли его, рассказывает Махметгали Сарыбеков. Во время январских беспорядков он работал секретарем областного маслихата и вместе с руководителями региона пытался успокоить агрессивную толпу. Но собравшиеся на уговоры не поддавались.

В результате массовых беспорядков пострадало 7 государственных объектов. На их восстановление затратили значительные средства.

"Первоначально была оценка сделана, значит, 9 миллиардов тенге, но потом эта сумма была скорректирована до 6 миллиардов тенге. Но все-таки это достаточно большая сумма. Она в основном была выделена из резерва правительства.

Все восстановительные работы были проведены. Но, конечно, на эту сумму можно было построить школы, можно было построить детские сады, больницы, поликлиники и сдать дополнительное жилье", - считает доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель РК Махметгали Сарыбеков.

В областном центре пострадало 30 объектов малого и среднего бизнеса. Их владельцам выплатили порядка 100 миллионов тенге компенсации из госбюджета.

Жертвами январских беспорядков только в Таразе стали 15 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052362-na-vosstanovlenie-taraza-posle-yanvarskih-sobytiy-potratili-6-mlrd-tenge/

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