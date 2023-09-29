Захват акимата Алматы во время беспорядков: перед судом предстали 11 человек

В СМУС Алматы начался судебный процесс по делу о захвате здания акимата города во время январских событий. Перед судом предстали 11 фигурантов уголовного дела, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время судебного заседания гособвинитель Ахат Естибек зачитал обвинительный акт в отношении 11 подозреваемых.

Подсудимым инкриминируется участие в правонарушениях, предусмотренных:

частью 2 статьи 272 УК РК - "Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников";

частью 3 статьи 269 УК РК - "Нападение на здания, сооружения (в том числе стационарные платформы, расположенные на континентальном шельфе Республики Казахстан), средства сообщения и связи, иные коммуникации, а равно их захват".

Судья Ерлан Болатов, рассматривавший уголовное дело, также предоставил слово подсудимым. 7 из 11 человек частично признались в предъявленных обвинениях, а четверо обвиняемых не признали свою вину.

Судья также утвердил порядок судебного следствия. На следующих судебных заседаниях будут допрошены свидетели, потерпевшие, обвиняемые и, наконец, будут рассмотрены материалы дела.

Также на судебном заседании адвокат обвиняемого М., находящегося на домашнем аресте, просил изменить ему меру пресечения, ссылаясь на то, что у подсудимого скончалась мама и ему необходимо посетить мероприятие, посвященное годовщине кончины.

Тем не менее суд вынес решение об отказе в удовлетворении этого ходатайства.

Следующее судебное заседание назначено на 10 октября.

Напомним, в январе прошлого года - во время беспорядков, охвативших страну - сообщалось, что в Алматы митингующие ворвались в здание акимата. Позднее здание сгорело, и лишь в этом году его удалось восстановить.