На ремонт сгоревшего при Қантаре здания акимата Алматы ушло 17 млрд тенге: как оно выглядит (фото, видео)
Опубликовано:
Алматинским журналистам показали, как выглядит внутри городской акимат, отремонтированный после пожара во время январских событий, передает NUR.KZ.
Как отметили в акимате, пожар во время январских событий нанёс ущерб порядка 80% здания, огнем были охвачены 6 этажей и 4 павильона, подвальные помещения пострадали от протечки воды с верхних этажей из-за срабатывания противопожарной системы и мародерства.
В акимате рассказали, что при реконструкции в первую очередь учитывалась безопасность сотрудников и посетителей акимата. А потому здание обследовалось на сейсмостойкость, при необходимости было проведено сейсмоусиление. Отмечается, что здание сможет выдержать до 10 баллов в случае землетрясения. Кроме того, во внутренней отделке здания использовались негорючие материалы, установлена новая система дымоудаления, которой раньше не было, адресная система пожарооповещения.
"При пожарной тревоге автоматически включаются специализированные клапаны, закрывающие доступ для распространения огня.
Для усиления мер безопасности здания были применены системы контроля доступа в здание и установлены огнеупорные двери, дополнительные рольставни, ограничивающие несанкционированный доступ в здание через окна первых этажей, а также камеры видеонаблюдения на каждом этаже и по периметру. Вход для сотрудников оборудован системой распознавания с устройством турникетов", - дополнили в акимате.
На первом этаже здания теперь располагается Open Space Almaty - общественная приемная с залом ожидания и детским уголком.
Для людей с особыми потребностями появились лифты, электрический подъемник, специальные санузлы, пандусы и так далее.
Всего в здании расположены 360 кабинетов, рассчитанные на 700 мест. Общая площадь объекта - более 33 тыс. квадратных метров. В здании будут размещены 14 управлений и аппарат акима.
Как рассказал директор компании "Атрикс Строй", которая занималась восстановлением акимата, Амиржан Набиев, внутри здания отреставрирован мрамор на полу, колонны, латунные элементы восстановлены. Появился контроль доступа и Face ID на входе. В холле восстановили практически все, кроме одной стены, которая была безвозвратно испорчена.
"Мы восстановили все как было по старым чертежам, даже конфигурация кабинетов не поменялась", - рассказал Амиржан Набиев.
В конференц-зале, где ремонт еще не закончен, будет сохранена лепнина и прочие элементы, даже будет закуплена точно такая же люстра, что и раньше. Также улучшена акустика.
Готов и кабинет акима города. Здесь уже не только выполнена чистовая отделка, но и висят шторы, установлена мебель.
Предположительно, Досаев переедет в обновленное здание уже на следующей неделе.
На сегодняшний день еще ведутся восстановительные работы в четвертом павильоне акимата.
Что касается фасада здания, то в его отделке использован турецкий мрамор, который имеет глянцевый вид и придает зданию презентабельный вид.
Также ранее был установлен актауский известняковый камень, более известный как ракушечник, использовавшийся в большинстве зданий, построенных в период с 1950-1990 годы. Однако на сегодняшний день данный карьер закрыт, в связи с чем был использован киргизский травертин, который более соответствует цветовой фактуре и стилю первоначального внешнего облика здания, объяснили в акимате.
Частично сохранен старый ракушечник, который уцелел на здании. А мрамор от больших температур при пожаре стал просто рассыпаться, рассказал Набиев.
На верхней части фасада появился шанырак, который заменил звезды. В целом, говорят в акимате, исторический облик здания сохранен на 99%.
"Стоит отметить, что замена исторически установленных "звезд" на верхних платформах фасада на "шанырак", была принята в целях использования национального стиля, олицетворяющего один из основных элементов казахского жилья - "юрты". "Шанырак" является символом национального быта и культуры казахского народа", - заявили в ведомстве.
В целом на восстановление акимата было потрачено 17 млрд тенге.
Напомним, ранее мы рассказывали, как продвигается реконструкция здания и какие работы проводятся. Бюджет на строительно-монтажные работы составил 17,1 млрд тенге.
Во время январских событий, произошедших в 2022 году, здание акимата Алматы было захвачено злоумышленниками и пострадало от поджогов.
В конце января бывший заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев сообщил, что зданию акимата города планируют вернуть его первозданный вид. А в июле того же года аким Алматы Ерболат Досаев пообещал, что к Наурызу 2023-го здание акимата будет восстановлено.
В августе 2022 года была озвучена сумма, которую планируют потратить на реконструкцию.
В октябре Досаев рассказал жителям Алматы о том, как восстанавливают здание городской администрации. А в декабре власти города показали видео, как выглядит сгоревшее почти год назад здание акимата.
Также сообщалось, что с июля текущего года планируется поэтапная сдача всех павильонов. Завершение строительно-монтажных работ было запланировано в октябре текущего года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039137-sgorel-vo-vremya-qantara-kak-vyglyadit-otremontirovannoe-zdanie-akimata-almaty-foto/