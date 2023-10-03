На ремонт сгоревшего при Қантаре здания акимата Алматы ушло 17 млрд тенге: как оно выглядит (фото, видео)

Алматинским журналистам показали, как выглядит внутри городской акимат, отремонтированный после пожара во время январских событий, передает NUR.KZ.

Как отметили в акимате, пожар во время январских событий нанёс ущерб порядка 80% здания, огнем были охвачены 6 этажей и 4 павильона, подвальные помещения пострадали от протечки воды с верхних этажей из-за срабатывания противопожарной системы и мародерства.

Здание акимата Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В акимате рассказали, что при реконструкции в первую очередь учитывалась безопасность сотрудников и посетителей акимата. А потому здание обследовалось на сейсмостойкость, при необходимости было проведено сейсмоусиление. Отмечается, что здание сможет выдержать до 10 баллов в случае землетрясения. Кроме того, во внутренней отделке здания использовались негорючие материалы, установлена новая система дымоудаления, которой раньше не было, адресная система пожарооповещения.

Здание акимата Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"При пожарной тревоге автоматически включаются специализированные клапаны, закрывающие доступ для распространения огня.

Для усиления мер безопасности здания были применены системы контроля доступа в здание и установлены огнеупорные двери, дополнительные рольставни, ограничивающие несанкционированный доступ в здание через окна первых этажей, а также камеры видеонаблюдения на каждом этаже и по периметру. Вход для сотрудников оборудован системой распознавания с устройством турникетов", - дополнили в акимате.

Здание акимата Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На первом этаже здания теперь располагается Open Space Almaty - общественная приемная с залом ожидания и детским уголком.

Open Space Almaty. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для людей с особыми потребностями появились лифты, электрический подъемник, специальные санузлы, пандусы и так далее.

Здание акимата Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Всего в здании расположены 360 кабинетов, рассчитанные на 700 мест. Общая площадь объекта - более 33 тыс. квадратных метров. В здании будут размещены 14 управлений и аппарат акима.

Кабинеты уже готовы, там работают сотрудники. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как рассказал директор компании "Атрикс Строй", которая занималась восстановлением акимата, Амиржан Набиев, внутри здания отреставрирован мрамор на полу, колонны, латунные элементы восстановлены. Появился контроль доступа и Face ID на входе. В холле восстановили практически все, кроме одной стены, которая была безвозвратно испорчена.

Здание акимата Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Мы восстановили все как было по старым чертежам, даже конфигурация кабинетов не поменялась", - рассказал Амиржан Набиев.

В конференц-зале, где ремонт еще не закончен, будет сохранена лепнина и прочие элементы, даже будет закуплена точно такая же люстра, что и раньше. Также улучшена акустика.

Кабинет замакима. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Готов и кабинет акима города. Здесь уже не только выполнена чистовая отделка, но и висят шторы, установлена мебель.

Кабинет акима. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Предположительно, Досаев переедет в обновленное здание уже на следующей неделе.

Кабинет Досаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На сегодняшний день еще ведутся восстановительные работы в четвертом павильоне акимата.

Кабинет акима. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Что касается фасада здания, то в его отделке использован турецкий мрамор, который имеет глянцевый вид и придает зданию презентабельный вид.

Здание акимата Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также ранее был установлен актауский известняковый камень, более известный как ракушечник, использовавшийся в большинстве зданий, построенных в период с 1950-1990 годы. Однако на сегодняшний день данный карьер закрыт, в связи с чем был использован киргизский травертин, который более соответствует цветовой фактуре и стилю первоначального внешнего облика здания, объяснили в акимате.

Часть акимата еще восстанавливается. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Частично сохранен старый ракушечник, который уцелел на здании. А мрамор от больших температур при пожаре стал просто рассыпаться, рассказал Набиев.

На верхней части фасада появился шанырак, который заменил звезды. В целом, говорят в акимате, исторический облик здания сохранен на 99%.

Фасад акимата. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Стоит отметить, что замена исторически установленных "звезд" на верхних платформах фасада на "шанырак", была принята в целях использования национального стиля, олицетворяющего один из основных элементов казахского жилья - "юрты". "Шанырак" является символом национального быта и культуры казахского народа", - заявили в ведомстве.

Конференц-зал. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В целом на восстановление акимата было потрачено 17 млрд тенге.

Напомним, ранее мы рассказывали, как продвигается реконструкция здания и какие работы проводятся. Бюджет на строительно-монтажные работы составил 17,1 млрд тенге.

Во время январских событий, произошедших в 2022 году, здание акимата Алматы было захвачено злоумышленниками и пострадало от поджогов.

В конце января бывший заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев сообщил, что зданию акимата города планируют вернуть его первозданный вид. А в июле того же года аким Алматы Ерболат Досаев пообещал, что к Наурызу 2023-го здание акимата будет восстановлено.

В августе 2022 года была озвучена сумма, которую планируют потратить на реконструкцию.

В октябре Досаев рассказал жителям Алматы о том, как восстанавливают здание городской администрации. А в декабре власти города показали видео, как выглядит сгоревшее почти год назад здание акимата.

Также сообщалось, что с июля текущего года планируется поэтапная сдача всех павильонов. Завершение строительно-монтажных работ было запланировано в октябре текущего года.