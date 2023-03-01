Когда астанчане смогут пользоваться LRT, рассказали в акимате

Опоры LRT. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В столичном акимате рассказали о том, на каком этапе сейчас находится строительство LRT в Астане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города отметило, что в настоящий момент ведутся работы по запуску первого пускового комплекса LRT.

"Первый пусковой комплекс при непрерывном финансировании планируется запустить в конце 2024 года", – отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что активная фаза строительства стартует в апреле-мае текущего года.

В ведомстве также заявили, что астанчане смогут пользоваться LRT во втором полугодии 2025 года при непрерывном финансировании.

Отметим, что по информации Британской энциклопедии, Легкорельсовый транспорт (light rail transit, LRT) - система железных дорог, обычно приводимых в движение воздушными электрическими проводами и используемых для местных перевозок средней грузоподъемности в мегаполисах.

Линии легкорельсового транспорта более отделены от уличного движения, чем трамвайные пути (особенно в перегруженных городских районах), но в меньшей степени, чем линии скоростного (тяжелого) железнодорожного транспорта.

Строительство LRT в Астане

Первые опоры легкорельсового транспорта появились в Астане еще в 2017 году.

В мае 2021 года семерых казахстанцев осудили по делу о хищениях при реализации проекта. Еще два человека – экс-замакима столицы Канат Султанбеков и экс-глава компании "Астана LRT" Талгат Ардан – были объявлены в международный розыск.

В январе 2022 года глава государства заявил, что проект ЛРТ уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре прошлого экс-аким Астаны Алтай Кульгинов раскрыл планы по завершению строительства объекта. Между тем, в Минфине рассказали, за чей счет его достроят.

А в октябре премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

Новый аким столицы Женис Касымбек пообещал, что проект завершат в течение двух-трех лет, однако добавил, что многое при строительстве зависит от финансирования.

В начале февраля Касымбек еще раз подтвердил, что власти столицы планируют до конца 2024 года запустить ЛРТ.

Накануне министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев рассказал о планах по завершению строительства ЛРТ в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011351-kogda-astanchane-smogut-polzovatsya-lrt-rasskazali-v-akimate/