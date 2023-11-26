"Законы нас подводят": брат Салтанат Нукеновой выступил на митинге в Алматы (фото, видео)

Сегодня в Алматы состоялся санкционированный митинг против домашнего насилия. На мероприятии выступил брат Салтанат Нукеновой, в убийстве которой подозревают ее мужа, передает NUR.KZ.

На митинге против домашнего насилия, который состоялся сегодня в Алматы выступил Айтбек Амангелды, брат Салтанат Нукеновой.

Видео его выступления опубликовал Telegram-канал "НЕХабар".

Мужчина, стоя рядом с фотографией его погибшей сестры отметил, что жизнь их семьи кардинально изменилась за последние две недели.

"Я видел столько боли, страха, выслушал столько историй девушек, которые сейчас находятся в беде. И уже никогда не забуду, в каком ужасе мы живем. Начиная с домашнего насилия, заканчивая бездействием органов прокуратуры, судов, девушки постоянно остаются без поддержки. Так устроен наш мир.

Но кто создал этот мир? Кто писал эти законы? Сейчас понятно, что те, кто писал эти законы, нас подвели. Сейчас нужно брать в свои руки, брать под свой контроль общественности и народа формирование новых законов. Особенно в части борьбы с домашним насилием", – заявил он.

Айтбек Амангелды подчеркнул, что если мы хотим изменить этот мир, нужно начинать с себя и начать говорить открыто о случаях домашнего насилия.

"Пока мы все молчим, ничего не изменится. Это первый шаг – определить наличие эпидемии насилия. Более того, если мы знаем о проблеме, мы вместе можем помочь.

Мы с семьей не выбирали этот путь. Но сейчас мы полностью погружены в эту историю, во все, что происходит.

Мы потеряли так много. Испытали невероятную боль. И больше всего в этом состоянии мы хотим, чтобы никто и никогда не почувствовал то, что чувствуем мы.

Законы нас подводят. Давайте не подводить друг друга и помогать", – добавил брат погибшей девушки.

Отмечается, что на митинг пришли около 300 человек. Многие из них держали плакаты с призывами остановить домашнее насилие.

Напомним, что в смерти Салтанат Нукеновой подозревают ее мужа – экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

В полиции рассказали, что гибель молодой женщины расследуют по статье 99 Уголовного кодекса "Убийство".

11 ноября с Нукеновой простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Недавно полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. Вчера вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

"Судмедэкспертиза обычно делается со всеми сопутствующими гистологическими и другими экспертизами в течение одного месяца. Все необходимые биометрические материалы были взяты. Будет подготовлена экспертиза", – отметил он.

На днях генеральный прокурор РК Берик Асылов, выступая на заседании Координационного совета РК, прокомментировал дело об убийстве Салтанат Нукеновой в Астане.