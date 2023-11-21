Убийство Салтанат Нукеновой: Генпрокурор прокомментировал дело

Генеральный прокурор РК Берик Асылов, выступая на заседании Координационного совета РК, прокомментировал дело об убийстве Салтанат Нукеновой в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

"В этом году увеличены сроки ареста за семейно-бытовые правонарушения, введен запрет повторного примирения сторон. Перестроена работа полиции по реагированию на жалобы жертв домашнего насилия. Как результат, в третьем квартале число привлеченных к адмответственности семейных дебоширов возросло с 7 тысяч до 27 тысяч", - указал Генпрокурор.

Также, по данным Берика Асылова, с начала года за убийство и нанесение тяжких повреждений, повлекших смерть, в Казахстане осуждены 80 лиц. Но одними карательными методами ситуацию не исправить, считает спикер. Нужна активная поддержка общества и каждого гражданина в наведении порядка.

"Особенно будоражит общество преступное поведение в отношении женщин и детей. Недавно всколыхнуло интернет-пространство убийство гражданки Нукеновой в Астане. Около 150 тысяч неравнодушных казахстанцев уже подписали петицию об усилении защиты от семейно-бытового насилия", - резюмировал генпрокурор.

Гибель Салтанат Нукеновой

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

11 ноября с Нукеновой простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября стало известно, что Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца.

Позже под арест взяли и директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Между тем родные Салтанат требуют привлечь к ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

15 ноября Касым-Жомарт Токаев провел консультации с главами правоохранительных органов и поручил держать на особом контроле дело об убийстве жены экс-министра Бишимбаева.

"Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят закон и порядок", – заявил тогда президент.

14 ноября стало известно о том, что полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство.

Отметим, по факту смерти девушки заведены четыре уголовных дела - по статье 99 "Убийство", статье 434 "Недонесение о преступлении", статье 119 "Оставление в опасности" и статье 432 "Укрывательство преступления".

19 ноября семья убитой Салтанат Нукеновой сделала заявление и обратилась к казахстанцам.