"Мы в скором будущем закончим": глава МВД о расследовании дела Бишимбаева
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В кулуарах сената глава МВД прокомментировал ход расследования по делу экс-чиновника Куандыка Бишимбаева – "в скором будущем" оно будет закончено, передает корреспондент NUR.KZ.
"По делу Бишимбаева расследование проводится. Директор Гастро-центра является родственником (Бишимбаева - прим. ред.). На сегодня уголовное дело расследуется, никаких проблем нет, мы в скором будущем закончим.
Все лица установлены, они в рамках уголовного процесса имеют статус. Все записи (с видеокамер на месте преступления - прим.ред.) восстановлены. Дело идет своим чередом", - заявил глава МВД Ержан Саденов.
Дело Куандыка Бишимбаева
9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.
Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.
В полиции рассказали, что гибель молодой женщины расследуют по статье 99 Уголовного кодекса "Убийство".
11 ноября с Нукеновой простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.
12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.
Недавно полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.
О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. Вчера вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.
"Судмедэкспертиза обычно делается со всеми сопутствующими гистологическими и другими экспертизами в течение одного месяца. Все необходимые биометрические материалы были взяты. Будет подготовлена экспертиза", – отметил он.
На днях генеральный прокурор РК Берик Асылов, выступая на заседании Координационного совета РК, прокомментировал дело об убийстве Салтанат Нукеновой в Астане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047297-my-v-skorom-buduschem-zakonchim-glava-mvd-o-rassledovanii-dela-bishimbaeva/