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По какой статье расследуют гибель супруги Куандыка Бишимбаева, сообщили в полиции

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Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: instagram.com/aitym

Убийство Салтанат Нукеновой, супруги экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, расследуют по статье 99 Уголовного кодекса, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

Смерть Салтанат Нукеновой, жены бывшего министра Куандыка Бишимбаева, расследуют по части 1 статьи 99 УК РК.

"Гибель женщины в одном из ресторанов Астаны расследуется по части 1 статьи 99 УК Республики Казахстан столичным департаментом полиции", – говорится в сообщении ДП города в Instagram.

Согласно части 1 статьи 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Напомним, вчера стало известно, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесенных телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Наряду с этим в Telegram начала распространяться информация о том, что умершей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города сообщили, что медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

Прощание с Нукеновой, как сообщил ее родственник, состоится завтра утром в Павлодаре.

Тем временем в Сети появилась фотография, на которой, предположительно, изображен Бишимбаев при задержании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045175-po-kakoy-state-rassleduyut-ubiystvo-suprugi-kuandyka-bishimbaeva-soobschili-v-politsii/

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