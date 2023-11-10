По какой статье расследуют гибель супруги Куандыка Бишимбаева, сообщили в полиции

Убийство Салтанат Нукеновой, супруги экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, расследуют по статье 99 Уголовного кодекса, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

Смерть Салтанат Нукеновой, жены бывшего министра Куандыка Бишимбаева, расследуют по части 1 статьи 99 УК РК.

"Гибель женщины в одном из ресторанов Астаны расследуется по части 1 статьи 99 УК Республики Казахстан столичным департаментом полиции", – говорится в сообщении ДП города в Instagram.

Согласно части 1 статьи 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Напомним, вчера стало известно, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесенных телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Наряду с этим в Telegram начала распространяться информация о том, что умершей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города сообщили, что медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

Прощание с Нукеновой, как сообщил ее родственник, состоится завтра утром в Павлодаре.

Тем временем в Сети появилась фотография, на которой, предположительно, изображен Бишимбаев при задержании.