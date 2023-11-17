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Вывеску ресторана, в котором скончалась Салтанат Нукенова, демонтировали в Астане (видео)

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Демонтаж вывески ресторана BAU
Демонтаж вывески ресторана BAU. Кадр из видео: instagram.com/gastro.center

В "Гастроцентре" расторгли договор аренды с собственниками ресторана BAU в Астане, где скончалась жена экс-министра Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукенова, пишет NUR.KZ со ссылкой на соцсети.

"Мы глубоко сожалеем о трагедии, которая произошла на территории ресторана-арендатора BAU, и приносим искренние соболезнования семье Салтанат Нукеновой.

То, что случилось, ввергло нас в глубочайший шок. Тем не менее руководство и сотрудники "Гастроцентра" прилагают всевозможные усилия, чтобы помочь следственным мероприятиям. Мы всецело разделяем негодование общества: насилию нет оправдания", – говорится в официальном Instagram-профиле "Гастроцентра".

Представители центра сообщили, что в связи со сложившейся ситуацией они приняли ряд решений, исполнение которых требовало определенных юридических согласований:

  • единогласным решением соучредителей "Гастроцентра" был расторгнут договор аренды с собственниками ресторана BAU;
  • назначен новый директор "Гастроцентра";
  • сообщается, что будут усилены меры безопасности по охране "Гастроцентра": ведутся переговоры с организациями, оказывающими охранные услуги.

"Хотим пояснить, что ресторан BAU является одним из 30 заведений, арендующих помещение в "Гастроцентре".

"Гастроцентр" создан с целью объединить сеть известных ресторанов и фудкортов для досуга астанчан в центре столицы. Мы создали комфортное место и нацелены продолжить работу в этом направлении при вашей поддержке. Хотим заверить, что комфорту и безопасности наших посетителей будет уделено еще больше внимания", – говорится в сообщении.

Гибель супруги Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

В полиции рассказали, что гибель молодой женщины расследуют по статье 99 Уголовного кодекса "Убийство".

11 ноября с Нукеновой простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова, – его подозревают в укрывательстве преступления.

Недавно полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. Вчера вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

"Судмедэкспертиза обычно делается со всеми сопутствующими гистологическими и другими экспертизами в течение одного месяца. Все необходимые биометрические материалы были взяты. Будет подготовлена экспертиза", – отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046263-vyvesku-restorana-v-kotorom-skonchalas-saltanat-nukenova-demontirovali-v-astane-video/

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