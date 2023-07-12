Токаев дал поручение по пресной воде в Мангистау. Ранее жители пожаловались на ее дефицит
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Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на обращение жительницы Мунайлинского района Мангистауской области по поводу нехватки пресной воды, передает официальный Telegram-канал Акорды.
Как сообщили в Акорде, глава государства поручил правительству и акимату области в возможно короткий срок решить данную проблему.
По информации правительства, на сегодняшний день дефицит воды в регионе является одной из самых серьезных проблем.
Нехватка питьевой воды, составляющая порядка 77 200 куб. м в сутки, особенно остро проявляется в летний период.
Отмечается, что сложная ситуация складывается в Мунайлинском районе. В настоящее время в связи с ремонтом вышедшей из строя насосной установки на опреснительном заводе "Каспий" подача воды в район снизилась с 13 тыс куб. м в сутки до 10 тыс куб. м в сутки.
"Проводится разъяснительная работа среди жителей района.
Для поэтапного решения вопроса в регионе ведется строительство опреснительных заводов и установок.
С учетом ежегодного роста численности населения имеется необходимость в увеличении мощностей опреснительного завода "Каспий" на 20 000 куб. м в сутки, что позволит довести подачу до 40 000 куб. м питьевой воды в сутки", – говорится в сообщении.
Принято решение о выделении на эти цели из резерва правительства 5,6 млрд тенге.
"Обслуживающей организацией по водоснабжению Мунайлинского района является ГКП "Мангистау жылу". В связи с дефицитом питьевой воды ГКП "Мангистау жылу" доставляет воду для населения по водоводу в соответствии с графиком. Воду также привозят водовозами по заявкам жителей района.
Реализация проекта по доведению мощности опреснительного завода "Каспий" до 40 000 куб. м в сутки позволит обеспечить население сел Мунайлинского района и села Курык Каракиянского района бесперебойным водоснабжением и полностью покрыть имеющийся дефицит", – добавили в Акорде.
Дефицит воды в Астане
В конце марта в Астане стали ощущать дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.
Позже ситуацию с дефицитом воды прокомментировал экс-аким столицы Алтай Кульгинов. Он подчеркнул, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году.
"В 2021 году начали работу, и вот летом (этого года – прим. ред.) этот объект должен быть завершен. И тогда столица будет иметь достаточное количество воды", – говорил он.
Тем временем в министерстве экологии предложили три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане.
Премьер-министр Алихан Смаилов в конце мая провел заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он обратил внимание, что такая проблема присутствует не только в Астане, но и в ряде других регионов.
Также в конце мая компания "Астана Су Арнасы" обратилась к жителям частного сектора – их попросили поливать огороды ночью или технической водой. Тем не менее сами астанчане на просьбу отреагировали возмущением.
В начале июня аким Астаны Женис Касымбек опубликовал видеообращение к жителям города, пообещав, что вопросы дефицита воды решатся в течение месяца. Тогда же он зачитал президенту страны доклад о положении дел с водоснабжением столицы. Также вчера к жителям Астаны обратился руководитель управления внутренней политики Астаны Даурен Бабамуратов. Он призвал людей, которые столкнулись с дефицитом воды, не перекрывать дороги и проявить терпение.
Давление подачи воды увеличили в Астане 10 июня – об этом заявил аким Женис Касымбек.
17 июня Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на втором заседании Национального курултая высказался о проблеме с водой в Астане и других городах Казахстана.
"Это серьезное упущение в работе акимов. Данную проблему нужно срочно решить. В противном случае я приму соответствующие решения", – заявил тогда президент.
Вчера в рамках совещания по развитию столицы глава государства снова поднял вопрос об обеспечении города питьевой водой.
"Ни в коем случае нельзя затягивать с решением вопроса обеспечения города питьевой водой. Если необходимая работа не будет проведена, то я буду воспринимать это как саботаж. Нужно срочно исправлять ситуацию. Недопустимо оставлять столицу в столь уязвимом состоянии", – заявил Токаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027629-tokaev-obratil-vnimanie-na-obraschenie-zhitelnitsy-mangistauskoy-oblasti-o-nehvatke-presnoy-vody/