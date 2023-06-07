Дефицит воды: акимат Астаны обратился к горожанам из-за перекрытия улиц

Кран. Иллюстративное фото: Tim Graham / Getty Images

В акимате Астаны призвали жителей, которые столкнулись с дефицитом воды, не перекрывать дороги и проявить терпение. Власти пообещали решить эту проблему, говорится на официальном сайте акимата столицы.

Руководитель управления внутренней политики Астаны Даурен Бабамуратов выступил с заявлением - он сообщил, что в Астане планируется запустить работу новой станции питьевой воды (НФС-3) 30 июня текущего года.

"К концу этого месяца решим вопрос с дефицитом воды в городе. Мы понимаем, что есть дома, где более остро ощущается нехватка воды. По таким домам специалисты "Астана Су Арнасы" совместно с районными акиматами работают. Где-то за счет перенастройки насосов самих домов удается повысить давление. Но, это возможно не во всех домах. "Астана Су Арнасы" старается выдерживать график подачи воды", - обратился Бабамуратов.

Он также пояснил, что когда воды нет в домах и это не связано с насосами самого ЖК, то в это время идет водозабор для подачи всему городу. Обычно такие работы проводятся с вечера, добавил он.

"Поэтому просим горожан проявить еще немного терпения. Так как перекрытие улиц одномоментно не решит вопрос подачи воды в жилом комплексе. Однако это создает неудобства для других горожан. Также подобные демонстрации могут спровоцировать дорожно-транспортные инциденты. Поэтому предлагаем, как это делают другие инициативные группы, работать совместно с нами. Специалисты не оставят ваши обращения без внимания", - заявил глава управления.

По его словам, полностью дефицит воды в городе решит новая станция питьевой воды, которую начали строить в 2021 году - ее планируют запустить 30 июня.

"Кроме того, на следующей неделе запустим новую нитку водовода со стороны Астанинского водохранищаца, которая обеспечит необходимое давление и стабильность работы системы", - сообщил Бабамуратов.

Дефицит воды в Астане

Дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.

Позже ситуацию с дефицитом воды комментировал Алтай Кульгинов. Он подчеркивал, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году.

А в министерстве экологии предлагали три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане.

Кроме того, премьер-министр Алихан Смаилов проводил заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он обратил внимание, что такая проблема присутствует не только в Астане, но и в ряде других регионов.

В конце мая компания "Астана Су Арнасы" обратилась к жителям частного сектора – их попросили поливать огороды ночью или технической водой. Тем не менее сами астанчане на просьбу отреагировали возмущением.

Накануне аким Астаны Женис Касымбек опубликовал видеообращение к жителям города, пообещав, что вопросы дефицита воды решатся в течение месяца.

А сегодня он зачитал президенту страны доклад о положении дел с водоснабжением столицы. Главе города поручено в самые короткие сроки принять меры системного и оперативного характера, чтобы полностью исключить возникновение кризисных ситуаций не только с обеспечением водой, но и с другими системами жизнедеятельности города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023826-defitsit-vody-akimat-astany-obratilsya-k-gorozhanam-iz-za-perekrytiya-ulits/