"Ногаев, где вода?": жители Актау вывесили плакат с вопросом акиму

Плакат на доме в Актау. Фото: lada.kz

В одном из микрорайонов Актау жители многоэтажки вывесили на стене дома плакат с вопросом к акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву. Инцидент прокомментировали в акимате, передает Lada.kz.

Как пишет издание, плакат закрепили на крыше дома номер 5 в 4-м микрорайоне города Актау. Крупными буквами горожане написали: "Ногаев, су кайда? Где вода?"

В городском акимате прокомментировали ситуацию. По словам чиновников, плакат почти сразу убрали сотрудники КСК.

"Руководители соответствующих учреждений встретились с жителями 4-го микрорайона и провели разъяснительную работу. Ранее на официальной странице мы сообщали о том, что в связи с проведением ремонта колодцев была отключена вода. Сотрудники провели восстановительные работы, и на данный момент удалось восстановить водоснабжение", – заявили в акимате.

При этом, как подчеркивает издание, в чат акимата Мангистауской области в Telegram от горожан поступают жалобы на отсутствие воды в некоторых микрорайонах.

В свою очередь, в "МАЭК" уверяют, что подача питьевой и технической воды в город с их стороны производится без ограничений. По остальным вопросам жителей Актау просят обращаться в КСК.

Проблемы с водоснабжением в Казахстане

В последнее время в Казахстане все активнее обсуждаются проблемы водоснабжения в различных регионах страны.

Так, в Актау в конце апреля полностью отключили питьевую воду. Коммунальщики назвали остановку подачи воды плановой и вынужденной одновременно.

Как объясняли коммунальные службы, все дело в изношенном оборудовании и прогнивших трубах. Водоснабжение остановили из-за планового ремонта. Тем не менее местные жители жалуются, что перебои с водой в областном центре происходят каждый день.

"По 8-9 дней без воды живем. Проблема постоянная. И нам регулярно говорят: "Потерпите, осталось год-два". С прошлого года терпим. Про горячую воду вообще уже забыли", – заявлял возмущенный горожанин.

При этом в Астане из-за дефицита проектных мощностей по производству питьевой воды с марта введены ограничения на подачу воды в определенные часы. Ограничительные меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

В конце января на совещании по вопросам развития столицы Касым-Жомарт Токаев говорил об актуальности проблемы с резервными источниками водоснабжения в Астане. По его словам, в маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды.

В Алматы после аварии на крупном водопроводе в конце апреля заявили о критическом износе труб, введенных в эксплуатацию более 60 лет назад.

А в начале апреля из-за порыва магистральной трубы в районе главной насосной станции без воды остались жители Балхаша. Горожане вынуждены были закупаться водой в магазинах и у водовозов. Холодная вода появилась в домах лишь четыре дня спустя.

2 мая премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что сейчас требуется решение вопроса по обеспечению более 600 тыс. наших граждан питьевой водой.

Для решения этой проблемы, в числе прочего, глава кабмина поручил Министерству нацэкономики совместно с МИИР и Минэкологии в месячный срок внести конкретные предложения по внедрению новой тарифной политики на воду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022419-nogaev-gde-voda-zhiteli-aktau-vyvesili-plakat-s-voprosom-akimu/