"Ногаев, где вода?": аким Мангистауской области ответил актаусцам

Плакат на доме в Актау. Фото: lada.kz

Аким Мангистауской области сегодня на брифинге СЦК ответил на вопрос, волнующий жителей Актау: ранее они вывесили плакаты с требованием ответить, "где вода", передает корреспондент NUR.KZ.

Такой вопрос на брифинге подняли журналисты. Они поинтересовались, видел ли Нурлан Ногаев плакаты, вывешенные жителями Актау, и как на них отреагировал.

Представители СМИ также поинтересовались, почему люди вынуждены прибегать к таким крайним мерам коммуникации с местными властями в виде плакатов.

Однако аким Ногаев считает, что в регионе налажена в достаточной степени эффективная обратная связь с населением.

"Мы знаем, на какие моменты надо обращать внимание, знаем свои болевые точки. В связи с этим принимаются своевременные меры. Касательно вашего случая хотел бы проинформировать, что в данном доме (над которым изначально был вывешен плакат – прим. ред.) подающий насос был поврежден. Работниками коммунальных предприятий дефект был устранен и система подачи воды возобновлена", – заверил глава региона.

Он добавил, что все усилия местных властей направлены на улучшение качества оказываемых коммунальных услуг.

"Мы получаем очень много вопросов ежедневно и своевременно реагируем. Мы двигаемся в направлении создания целой системы, чтобы предотвратить подобного рода мероприятия", – резюмировал он.

Напомним, несколько дней назад в одном из микрорайонов Актау жители многоэтажки вывесили на стене дома плакат с вопросом к акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву.

Крупными буквами горожане написали: "Ногаев, су кайда? Где вода?".

В городском акимате прокомментировали ситуацию: по словам чиновников, плакат почти сразу убрали сотрудники КСК.

Отмечалось, что в чат акимата Мангистауской области в Telegram от горожан поступают жалобы на отсутствие воды в некоторых микрорайонах.

Позже аким Актау Ербол Избергенов обратился к жителям из-за перебоев с водой. Он заявил, что местные власти работают над решением проблемы.

Он отметил, что ТОО "МАЭК" обеспечивает город питьевой и технической водой. Объем потребляемой воды в сутки зимой составляет около 34 000 куб. м, а летом - 67 000 куб. м в сутки. Но поскольку МАЭК может покрыть только 52 000 куб. м воды, то дефицит составляет 15 000 куб. м.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023133-nogaev-gde-voda-akim-mangistauskoy-oblasti-otvetil-aktaustsam/