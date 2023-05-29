Аким Актау обратился к жителям города и принес свои извинения

Ербол Избергенов. Фото: акимат Актау

Аким Актау Ербол Избергенов обратился к жителям из-за перебоев с водой. Он заявил, местные власти работают над решением проблемы, и рассказал, какие меры предпринимаются, передает Lada.kz.

Аким Актау обратился к жителям, отметив, что в летнее время часть микрорайонов города испытывает недостаток в воде.

"Горожане обеспокоены и выражают свое недовольство. Дорогие жители города Актау, я не снимаю с себя ответственности и приношу свои искренние извинения. В городе давно существует водная проблема: дефицит воды, низкое давление, вследствие чего до верхних этажей вода не поступает в полном объеме. Мы не отрицаем этого. Особенно летом проблема усложняется из-за увеличения объемов водопотребления", – заявил аким.

Он отметил, что ТОО "МАЭК" обеспечивает город питьевой и технической водой. Объем потребляемой воды в сутки зимой составляет около 34 000 куб.м, а летом – 67 000 куб.м в сутки. Но поскольку МАЭК может покрыть только 52 000 куб.м воды, то дефицит составляет 15 000 куб.м.

Градоначальник заявил, что над решением этой проблемы работают городские власти.

"В 2022 году установлено 113 водонасосных устройств для подачи воды в высотные дома выше 9 этажей. Эта работа все еще продолжается. Подготовлен проект строительства опреснительных установок производительностью 24 000 куб.м в сутки на территории МАЭК. На реализацию проекта в 2023 году утверждено 10 млрд тенге", – объяснил Избергенов.

Производительность опреснительной установки "Каспий" составляет 20 000 куб.м в сутки, в настоящее время, по словам акима города, ведутся работы по увеличению производительности до 40 000 куб.м.

"Сегодня завод снабжает водой потребителей Каракиянского и Мунайлинского районов, а также территорию "Теплого пляжа" города Актау. На средства ТОО "СК Строй Монтаж" строится опреснительная установка мощностью 20 000 куб.м в сутки. Ожидается, что до конца года предприятие будет производить 10 000 куб.м питьевой воды в сутки", - сказал глава города.

В настоящее время общая протяженность городских водопроводных сетей составляет 464 км, из которых 88%, то есть 386 км, изношены, в результате чего, по словам акима Актау, происходят частые порывы на инженерных сетях.

"Основная причина - отсутствие пунктов регулирования давления в системе питьевой воды города или специальных устройств - также влияет на ситуацию. В этой связи ГКП «КЖСА» будет устанавливать вспомогательные насосные станции для регулирования давления водоснабжения по городу Актау. В настоящее время ожидаются итоги конкурса по закупкам. Уважаемые жители города, мои коллеги оперативно реагируют на сообщения горожан о проблемах с водой. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации", - сказал Ербол Избергенов.

Напомним, что сегодня в Сети активно обсуждался плакат, вывешенный на одном из многоэтажных домов Актау. Надпись на плакате гласила: "Ногаев, су кайда? Где вода?"

Проблемы с водоснабжением в Казахстане

В последнее время в Казахстане все активнее обсуждаются проблемы водоснабжения в различных регионах страны.

Так, в Актау в конце апреля полностью отключили питьевую воду. Коммунальщики назвали остановку подачи воды плановой и вынужденной одновременно.

Как объясняли коммунальные службы, все дело в изношенном оборудовании и прогнивших трубах. Водоснабжение остановили из-за планового ремонта. Тем не менее местные жители жалуются, что перебои с водой в областном центре происходят каждый день.

"По 8-9 дней без воды живем. Проблема постоянная. И нам регулярно говорят: "Потерпите, осталось год-два". С прошлого года терпим. Про горячую воду вообще уже забыли", – заявлял возмущенный горожанин.

При этом в Астане из-за дефицита проектных мощностей по производству питьевой воды с марта введены ограничения на подачу воды в определенные часы. Ограничительные меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

В конце января на совещании по вопросам развития столицы Касым-Жомарт Токаев говорил об актуальности проблемы с резервными источниками водоснабжения в Астане. По его словам, в маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды.

В Алматы после аварии на крупном водопроводе в конце апреля заявили о критическом износе труб, введенных в эксплуатацию более 60 лет назад.

А в начале апреля из-за порыва магистральной трубы в районе главной насосной станции без воды остались жители Балхаша. Горожане вынуждены были закупаться водой в магазинах и у водовозов. Холодная вода появилась в домах лишь четыре дня спустя.

2 мая премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что сейчас требуется решение вопроса по обеспечению более 600 тыс. наших граждан питьевой водой.

Для решения этой проблемы, в числе прочего, глава кабмина поручил Министерству нацэкономики совместно с МИИР и Минэкологии в месячный срок внести конкретные предложения по внедрению новой тарифной политики на воду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022529-akim-aktau-obratilsya-k-zhitelyam-goroda-i-prines-svoi-izvineniya/