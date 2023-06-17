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"В противном случае я приму соответствующие решения": Токаев поручил срочно решить проблему с водой в Астане

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Женщина открывает кран с водой
Вода. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава государства в своем выступлении на втором заседании Национального курултая высказался о проблеме с водой в Астане и других городах Казахстана, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что недавно крупные города Казахстана столкнулись с нехваткой воды и перебоями в водоснабжении, что вызвало, по оценке президента, справедливое недовольство граждан.

"Это серьезное упущение в работе акимов. Данную проблему нужно срочно решить. В противном случае я приму соответствующие решения. Поэтому нам следует стремиться к созиданию не по форме, а по содержанию. "Быть, а не казаться" – вот наш принцип", - заявил он.

Он также добавил, что чистота и аккуратность должны стать для казахстанцев ежедневной нормой.

"Благоустроенные города и села, чистые и ухоженные парки, скверы, подъезды, дворы нужны прежде всего нам самим. Все мы хотим и стремимся к тому, чтобы наши дома были уютными и красивыми. Это абсолютно нормально. Такое же отношение у граждан должно быть к общественным пространствам и нашей уникальной природе. Казахстан – это наш общий дом и только от нас зависит, каким он будет", – отметил президент.

В целом же, по его словам, новая общественная этика должна базироваться на ценностях единства и стабильности, справедливости и солидарности, закона и порядка, доверия и ответственности.

"Она должна стать воплощением патриотизма, гуманности, культа знаний, профессионализма, бережливости, трудолюбия. Превыше всего должно цениться одно из самых значимых качеств личности – трепетное отношение к своей земле и стране", – отметил глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025125-v-protivnom-sluchae-ya-primu-sootvetstvuyuschie-resheniya-tokaev-poruchil-srochno-reshit-problemu-s-vodoy-v-astane/

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