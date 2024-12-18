Аресты, дебоши и неудачные шутки: в какие скандалы угодили представители шоубиза в 2024 году

Уходящий год запомнился рядом скандальных событий, центром которых становились казахстанские певцы, актеры, шоумены и блогеры. NUR.KZ предлагает вспомнить самые громкие из них.

Рахат Турлыханов и дело об избиении супруги

Тяжбы, начавшиеся в 2023, продолжились и в этом году - 3 января в здании специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы состоялось судебное заседание.

В отношении певца завели административное дело по части 1-1 статьи 73-2 КоАП - нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях. На этот раз ему вынесли предупреждение.

Позже Рахат Турлыханов и его супруга записали совместное видео и прокомментировали произошедшее – жена артиста заявила, что ее мужа несправедливо выставляют в Сети в негативном свете.

Макпал Жунусова, домбра и FlyArystan

60-летнюю артистку возмутили правила компании FlyArystan, по которым ей не разрешили пронести на борт домбру и концертный головной убор. Певице пришлось купить для них отдельное место. Жунусова обратилась к президенту Токаеву с призывом урегулировать вопросы перевозки казахских национальных инструментов в самолетах.

"Уважаемый президент Касым-Жомарт Кемелевич! Нашу казахскую домбру не пропускают на борт, и складываются такие ситуации. Больше на гастроли не поеду. Если не измените закон, больше никаких концертов", - сказала Макпал Жунусова.

В авиакомпании сообщили, что перевозить музыкальные инструменты, в том числе домбру, в салоне самолета можно. Главное - заранее ознакомиться с правилами перевозки и оформлять услугу во время покупки билета.

"В данном случае пассажиру необходимо оформить услугу "Перевоз музыкальных инструментов" заранее при бронировании авиабилета. Стоимость услуги варьируется в зависимости от направления и периода покупки", - прокомментировали в лоукостере.

Аналогичный скандал между Жунусовой и FlyArystan произошел в ноябре этого года, когда артистку вновь не хотели пускать на борт без оплаты провоза домбры на рейсе "Семей - Алматы". Тогда в авиакомпании вновь напомнили певице о правилах.

Кайрат Нуртас и проблемы с законом

В апреле известного казахстанского певца привлекли к административной ответственности за нецензурную брань на концерте.

"За мелкое хулиганство ему наложен штраф в размере 20 МРП (около 73 тыс. тенге - прим. ред.)", - говорится в новостном Telegram-канале МВД.

В тот же день в Сети появилось другое видео с участием Кайрата Нуртаса и еще одного казахстанского артиста HIRO. На кадрах они едут в автомобиле под громкую музыку. В данном случае Нуртаса оштрафовали за то, что он не пристегнул ремень безопасности.

"За управление транспортом, не пристегнув ремень безопасности, он привлечен к административной ответственности (ч. 2 ст. 593 КоАП РК)", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции Алматы.

В июле исполнитель хита "Алматы түні" угодил еще в один скандал - на него завели дело после драки в самолете. Как утверждается, командир воздушного судна был вынужден прибегнуть к помощи полиции. Сотрудники правоохранительных органов забрали в отделение обоих участников драки.

"По факту мелкого хулиганства и умышленного причинения легкого вреда здоровью на борту авиарейса сообщением "Алматы-Астана" возбуждено административное производство и материалы направлены в суд для рассмотрения", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

В суде певец рассказал о том, что случилось на борту самолета. По словам певца, потасовку начал не он. Нуртас заявил, что сначала его схватили за голову и ударили, а он уже бил в ответ.

Решением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство, совершенное повторно. По факту причинения легкого вреда здоровью дело прекращено в связи с примирением сторон. При этом мужчину, с которым подрался исполнитель, тоже привлекли к ответственности. Его арестовали на 10 суток.

Мадлен и неудачная шутка стендап-комика

Инстадива стала объектом шуток алматинского стендап-комика Нурасхана Басхожаева, которые она посчитала оскорбительными.

"Можно дальше воровать деньги и всем ***** (уезжать - прим. ред.) в Дубай. И потом заказывать блогеров типа Мадлен, ***** (спать - прим. ред.) с ними и смотреть на то, как тонет целый север Казахстана. Здесь нужна шутка в конце, но я ее не придумал", - так звучала "шутка".

Мадлен заявила, что не оставит дело просто так - она готова разбираться в правовом поле.

"Я это просто так не оставлю. Я буду разбираться, я буду писать заявление за оскорбления и за порчу репутации. Кто ты такой - в своих стендапах задевать мою честь? Встретимся в суде", - сказала блогер.

Позже комик поспешил принести извинения и заявил, что в эту шутку "не вкладывал ничего личного".

"Ник в Инстаграме (это не ваше реальное имя) был использован как имя нарицательное для комедийного приема, обшучивания стереотипа. Вышло не изящно, я признаюсь, но намерений плохих очернять вас как реальную личность у меня не было", - ответил Нурасхан.

В итоге, Басхожаев получил 15 суток ареста за "мелкое хулиганство".

Турсынбека Кабатова арестовали за дебош на борту самолета

"Обвиняемый на борту самолета в алкогольном опьянении выражался нецензурной бранью.️ В суде он пояснил, что был недоволен плохим обслуживанием бортпроводников и высказал им свои замечания. И не помнит, выражался ли он при этом нецензурной бранью или нет, но за нарушение общественного порядка извинился.

Свидетель (старший бортпроводник) подтвердила, что правонарушитель был на борту самолета в алкогольном опьянении и выражался нецензурной бранью, тем самым нарушил общественный порядок и спокойствие граждан", - говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.

В итоге, шоумен подвергся административному наказанию - его арестовали на 5 суток.

Арест певца Абдижаппара Алкожи

Известный исполнитель был арестован на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции. В пресс-службе ДП Алматинской области по данному факту сообщили, что 6 июля полицейскими остановлен автомобиль Toyota Camry.

"При проверке установлено, что водитель находился за рулем авто, будучи лишенным права управления транспортным средством. При доставлении авто на штрафстоянку, подъехала автомашина KIA Carnival, пассажир которой (Алкожа - прим. ред.) начал препятствовать оформлению нарушителя, оказывая давление на сотрудников полиции. При пресечении неправомерных действий, правонарушитель проявил активное неповиновение сотрудникам полиции", - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Скандальное заявление исполнителя хита "Балқия"

Певец Улангасыр Камиев смутил Казнет высказыванием о том, почему мужья убивают своих жен. По его мнению, все дело в том, что они не носят хиджаб.

"Таких случаев много. Мол, женщины выходят на улицу с открытыми ногами, потом на нее кто-то заглядывается, муж об этом узнает и убивает ее. Женщина, которая носит хиджаб, не снимет его, даже если ей голову отрубят", - сказал Камиев.

После скандального заявления в МВД начали проверку. Однако полиция не выявила нарушений в высказывании певца Улангасыра Камиева о связи ношения хиджаба и убийств жен.

Dequine и обвинения ее отца-депутата в харассменте

В августе стало известно, что мажилисмена Аскара Садыкова исключили из партии "Ак жол" и лишили полномочий депутата. Лидер политобъединения Азат Перуашев пояснил, что основанием для такого решения стало "совершение Садыковым действий, недопустимых для статуса депутата".

"Так, поступило заявление сотрудницы парламента (не партии) о неоднократных домогательствах со стороны А. Садыкова", - написал Перуашев в Telegram-канале.

Дочь экс-депутата, популярная певица Dequine прокомментировала ситуацию и заявила, что шокирована происходящим. Исполнительница хита "Матча-чай" подчеркнула, что осуждает любые проявления насилия.

"Вся эта ситуация ударила по двум главным ценностям в моей жизни: моей семье и правам женщин на неприкосновенность. Хочу прояснить, что, как несколько лет назад я выступала против харассмента и всех форм насилия, так и сейчас остаюсь верна тем же принципам", - подчеркнула артистка.

Бассейн в машине блогеров

Казахстанские блогеры Ерболат Жанабылов и Нурдаулет Бектурсын прокатились по Астане в машине, внутри которой соорудили бассейн. Как позже сообщил Жанабылов, шалость не осталась безнаказанной.

"Подняли шум и получили штраф", - написал он в Instagram-сторис.

Информацию подтвердили и в столичном Департаменте полиции, однако статью и сумму штрафа не уточнили.