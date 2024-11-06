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Макпал Жунусову снова не хотели пускать в самолет с домброй: во FlyArystan ответили на жалобу

Опубликовано:

Макпал Жунусова
Макпал Жунусова. Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Очередной скандал произошел у казахстанской певицы Макпал Жунусовой с авиакомпанией FlyArystan - артистке едва не запретили проход на рейс "Семей - Алматы" с домброй, передает NUR.KZ.

Подробностями Жунусова поделилась в Instagram - по словам артистки, прохода на борт ей пришлось добиваться "криками и скандалом".

"Фамилии нет, нигде не написано, что это домбра. За 59 тысяч тенге еле пронесли, с криками и скандалом... Уже в третий раз меня так унижают в аэропорту", - заявила 60-летняя певица.

Во FlyArystan в ответ на жалобу певицы напомнили о правилах перевозки багажа. Вес ручной клади не должен превышать 5 кг, а размер – 56x23x36 см. В ином случае необходимо оплатить дополнительное место. В авиакомпании добавили, что эти правила помогают обеспечить комфорт и безопасность всех пассажиров.

"Мы уважаем деятельность всех представителей искусства и высоко чтим ценность сакральной домбры для нашего народа. Но поскольку размер домбры не соответствует стандартным размерам ручной клади, пассажиру необходимо оформить услугу "Провоз музыкального инструмента" (дополнительное место рядом с пассажиром)", – подчеркнули в лоукостере.

Похожий случай произошел с Макпал Жунусовой в марте этого года - когда артистка направлялась на гастроли в Караганду, ей пришлось покупать дополнительное место для провоза домбры и концертного головного убора.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2183988-makpal-zhunusovu-snova-ne-hoteli-puskat-v-samolet-s-dombroy-vo-flyarystan-otvetili-na-zhalobu/

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