"Не знаю, кому верить": Dequine прокомментировала обвинения в адрес ее отца Аскара Садыкова в харассменте

Казахстанская певица Данеля Садыкова, более известная как Dequine, прервала молчание после того, как ее отца, экс-депутата Аскара Садыкова, обвинили в харассменте и лишили мандата, передает NUR.KZ.

Dequine прокомментировала ситуацию в своем Instagram-аккаунте, сказав следующее:

"Как и вы, я глубоко шокирована происходящим. Честно говоря, я не знаю, что сказать. Я не знаю, что делать, кому верить и как реагировать в такой ситуации. Жизнь не готовила меня к этому. Для человека, который уже прошел через тяжелую публичную историю харассмента, происходящее — невероятный стресс", - отметила Садыкова.

Исполнительница хита "Матча-чай" подчеркнула, что по-прежнему осуждает любые проявления насилия.

"Вся эта ситуация ударила по двум главным ценностям в моей жизни: моей семье и правам женщин на неприкосновенность. Хочу прояснить, что, как несколько лет назад я выступала против харассмента и всех форм насилия, так и сейчас остаюсь верна тем же принципам. Я осуждаю любые проявления насилия.

Спасибо всем, кто поддерживает меня и сочувствует в этот сложный период. Ваша поддержка бесценна для меня", - заключила Dequine.

Напомним, 29 августа стало известно, что Аскара Садыкова исключили из партии "Ак жол" и лишили полномочий депутата мажилиса. Лидер политобъединения Азат Перуашев пояснил, что основанием для такого решения стало "совершение Садыковым действий, недопустимых для статуса депутата".

Позже Перуашев в своем Telegram-канале сообщил, что в отношении Садыкова поступило много обращений, которые были рассмотрены и нашли подтверждение на пленуме.

"Обращения касались его действий, в том числе связанных с превышением должностных полномочий и нарушением этических норм. По каждой из претензий можно изложить отдельные факты, но думаю, будет достаточно одного примера. Так, поступило заявление сотрудницы парламента (не партии) о неоднократных домогательствах со стороны А. Садыкова", - написал Перуашев.

В качестве доказательства он приложил скриншот переписки депутата и сотрудницы, который позже удалил. Он также заявил, что сотрудница обратился к нему за помощью, поскольку не могла обратиться за правовой защитой ввиду неприкосновенности Садыкова как депутата.

Сам Аскар Садыков ответил на обвинения, записав видеообращение в соцсетях. Экс-депутат обвинил Азата Перуашева во лжи.

"Прошу не вовлекать меня в свои грязные игры и манипуляции. Я больше не буду молчать. Подобные заявления не соответствуют уровню лидера партии, хотя, конечно, Азат Перуашев неоднократно вводил свой народ в заблуждение. Видимо, это стиль его работы", - заявил Садыков.